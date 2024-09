Cremona-Debüt: Böse Ahnungen, grandiose Stimmung

Die Superbike-Premiere in Cremona brachte spannende Rennen, begeisterte Fans und mit Danilo Petrucci einen italienischen Dreifachsieger. Für nächstes Jahr müssen aber einige Hausaufgaben gemacht werden.

Auf der Fahrt von Mailand zum Cremona Circuit ergibt sich ein tristes Bild. Man kommt an verlassenen Bauernhöfen und Industrieanlagen vorbei – die ländliche Gegend präsentiert sich karg, es gibt nicht viel zu sehen. Wenn man sich der Rennstrecke nähert, erblickt man zuerst die neuen Tribünen im Innenraum. Der Rest bleibt verborgen, die Piste ist hinter einer langen Hecke entlang der Straße versteckt.

Die umliegenden Wiesen müssen als offizielle Parkplätze herhalten. Am Donnerstag vor dem Rennwochenende waren diese teilweise mit Schlamm bedeckt – die Regenfälle der vorangegangenen Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Zum Glück meinte es der Wettergott gut – es war über das ganze Wochenende spätsommerlich warm und es blieb trocken. Ansonsten hätten die lokalen Bauern mit ihren Traktoren anrücken müssen, um die liegengebliebenen Autos und Wohnwagen aus den Schlammwiesen zu ziehen. Wer schon einmal auf dem Wacken Open Air war, weiß wovon ich spreche.

Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man auf die Rennstrecke kommt. Wenn man den Cremona Circuit bisher nur als Hobby-Racer von Trackdays kannte, ist man, wenn man das erste Mal nach den Umbauarbeiten dorthin zurückkehrt, erstaunt. Die Piste in der Lombardei präsentiert sich stark verändert. Man sieht, dass in den letzten Monaten sehr viel gearbeitet wurde, um sie Superbike-WM-tauglich zu machen.

Die neuen Tribünen im Innenraum wirken wuchtig und wie auf die kleine Strecke aufgesetzt. Für die Fans bieten diese einen herrlichen Rundumblick auf den engen Kurs, sie sind hautnah dabei. Am Rennwochenende war der Parkplatz vor dem Boxengebäude voll – jeder Meter Platz auf dem kleinen Gelände wurde ausgenutzt, um die Trucks und Hospitalitys der Teams unterzubekommen. Dafür musste nicht einmal die Kart-Strecke nebenan geentert werden.

Nach den ersten Trainings am Freitag äußerten sich einige Fahrer zur Strecke – der Tenor: «Cool, macht Spaß aber überholen wird schwierig.» Oder um es mit den Worten von Andrea Iannone zu beschreiben: «Man fühlt sich mit dem großen Bike wie ein Superheld auf dieser kleinen Strecke.»

Alle drei Rennen konnte Haudegen Danilo Petrucci für sich entscheiden. Auch die anderen Ducati-Stars wie Nicolo Bulega oder Alvaro Bautista lieferten – damit war die Party perfekt. Die italienischen Fans feierten ihre Helden, die Stimmung während der Rennen und bei den Siegerehrungen war grandios, so etwas erlebt man nicht jeden Tag in der seriennahen Meisterschaft – Leidenschaft pur, auch die Fans lieferten ab.

Die Atmosphäre während des Wochenendes erinnerte an ein großes Familientreffen. Die großartige Stimmung lässt aber nicht vergessen machen, dass hinter den Kulissen vieles nicht rund lief. Probleme mit der Technik führten zum Abbruch von Rennen 1 in der 17. Runde. Im Media-Center streikte das WLAN regelmäßig – auch die Journalisten hatten ihren Nervenkitzel. Die Polizisten auf den Zufahrtsstraßen waren mit dem Verkehrsaufkommen überfordert.

Das Fazit: Was in den letzten Monaten in Cremona geschaffen wurde, verdient Respekt, jedoch war die Superbike-WM vielleicht ein Jahr zu früh dort. Die Liste der Verbesserungen wird lang sein, man muss viel dazulernen. Am Ende wurde den 42.000 Fans, die über das gesamte Wochenende gekommen waren, ein tolles Spektakel geboten – sie waren begeistert und feierten den Motorrad-Rennsport und ihre Helden. Auch die Zuseher vor den TV-Geräten bekamen spannende und enge Rennen gezeigt.

Ohne die Fans könnte die seriennahe Meisterschaft nicht existieren – Cremona muss allein deshalb als eine Bereicherung für die Superbike-WM gesehen werden. Wenn die Verantwortlichen – die Organisatoren vor Ort und die Dorna – die Lehren aus dem ersten Event ziehen, kann im kleinen Cremona etwas Großes entstehen.



Und dann werden auch bald mehr als die dieses Jahr erlaubten maximal 20.000 Fans pro Tag möglich sein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Cremona © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Markus Reiterberger © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Marvin Fritz © Gold & Goose Petrucci, Iannone, Bulega © Gold & Goose Rinaldi und Gardner © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark und Sam Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavi Vierge und Iker Lecuona © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Petrucci, Iannone, Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci gewinnt Lauf 1 in Cremona © Gold & Goose Bulega, Petrucci, Bautista © Gold & Goose Sieger Danilo Petrucci Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM Cremona, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Danilo Petrucci (I) Ducati 2. Alvaro Bautista (E) Ducati + 1,023 sec 3. Nicolò Bulega (I) Ducati + 2,910 4. Garrett Gerloff (USA) BMW + 8,452 5. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 8,761 6. Iker Lecuona (E) Honda + 13,397 7. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,873 8. Xavi Vierge (E) Honda + 19,228 9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,523 10. Tito Rabat (E) Kawasaki + 24,368 11. Sam Lowes (GB) Ducati + 24,691 12. Scott Redding (GB) BMW + 25,664 13. Michael Rinaldi (I) Ducati + 26,726 14. Bradley Ray (GB) Yamaha + 27,167 15. Markus Reiterberger (D) BMW + 39,566 16. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 44,483 17. Philipp Öttl (D) Yamaha + 50,786 18. Marvin Fritz (D) Yamaha + 52,608 19. Niccolo Canepa (I) Yamaha + 59,505 20. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Andrea Iannone (I) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Axel Bassani (I) Kawasaki Ergebnis Superbike-WM Cremona, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Danilo Petrucci (I) Ducati 2. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 1,797 sec 3. Andrea Iannone (I) Ducati + 2,572 4. Nicolò Bulega (I) Ducati + 3,431 5. Iker Lecuona (E) Honda + 4,729 6. Alvaro Bautista (E) Ducati + 5,578 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 5,909 8. Xavi Vierge (E) Honda + 6,650 9. Garrett Gerloff (USA) BMW + 6,815 10. Tito Rabat (E) Kawasaki + 7,149 11. Axel Bassani (I) Kawasaki + 7,273 12. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,600 13. Scott Redding (GB) BMW + 11,088 14. Sam Lowes (GB) Ducati + 11,244 15. Bradley Ray (GB) Yamaha + 11,506 16. Markus Reiterberger (D) BMW + 14,251 17. Michael Rinaldi (I) Ducati + 16,335 18. Niccolo Canepa (I) Yamaha + 19,679 19. Philipp Öttl (D) Yamaha + 20,380 20. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 20,533 21. Thomas Bridewell (GB) Honda + 24,960 22. Ivo Lopes (P) Honda + 31,813 23. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min - Remy Gardner (AUS) Yamaha - Marvin Fritz (D) Yamaha Ergebnis Superbike-WM Cremona, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Danilo Petrucci (I) Ducati 2. Nicolò Bulega (I) Ducati + 2,225 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 6,487 4. Iker Lecuona (E) Honda + 7,187 5. Axel Bassani (I) Kawasaki + 9,753 6. Xavi Vierge (E) Honda + 9,449 7. Michael vd Mark (NL) BMW + 10,003 8. Garrett Gerloff (USA) BMW + 11,727 9. Michael Rinaldi (I) Ducati + 16,397 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 16,537 11. Bradley Ray (GB) Yamaha + 16,991 12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 18,465 13. Scott Redding (GB) BMW + 26,010 14. Markus Reiterberger (D) BMW + 27,573 15. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 29,539 16. Philipp Öttl (D) Yamaha + 34,671 17. Marvin Fritz (D) Yamaha + 36,989 18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 44,093 19. Ivo Lopes (P) Honda + 44,584 20. Alex Lowes (GB) Kawasaki + > 1 min - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Niccolo Canepa (I) Yamaha - Andrea Iannone (I) Ducati - Sam Lowes (GB) Ducati Superbike-WM 2024: Stand nach 27 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 365 2. Nicolò Bulega (I) Ducati 352 3. Alvaro Bautista (E) Ducati 283 4. Alex Lowes (GB) Kawasaki 255 5. Danilo Petrucci (I) Ducati 252 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha 184 7. Michael vd Mark (NL) BMW 177 8. Andrea Iannone (I) Ducati 151 9. Remy Gardner (AUS) Yamaha 139 10. Garrett Gerloff (USA) BMW 117 11. Xavi Vierge (E) Honda 89 12. Jonathan Rea (GB) Yamaha 86 13. Iker Lecuona (E) Honda 84 14. Scott Redding (GB) BMW 82 15. Axel Bassani (I) Kawasaki 80 16. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 79 17. Michael Rinaldi (I) Ducati 56 18. Sam Lowes (GB) Ducati 45 19. Nicholas Spinelli (I) Ducati 25 20. Tito Rabat (E) Kawasaki 16 21. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 10 22. Bradley Ray (GB) Yamaha 10 23. Tarran Mackenzie (GB) Honda 7 24. Philipp Öttl (D) Yamaha 5 25. Michele Pirro (I) Ducati 3 26. Markus Reiterberger (D) BMW 3