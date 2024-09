Kein guter Stil: Motocorsa schießt gegen Rinaldi

Dass Motocorsa Ducati in Cremona beim Heimrennen von Michael Rinaldi seinen Nachfolger in der Superbike-WM 2025 präsentierte, war bereits nicht sehr taktvoll. Die dazu passenden Worte gab es vom Teamchef dazu.

Die Superbike-WM 2024 ist für Michael Rinaldi ein Desaster und auch für sein Ducati-Team Motocorsa. Beide haben in Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie bessere Ergebnisse als in diesem Jahr erreichen können, gemeinsam läuft aber nichts zusammen. Dass man sich am Ende des Jahres getrennte Wege gehen wird, steht schon länger fest.

Der Stil von Pilot und Teamchef unterscheidet sich aber massiv. Während Rinaldi sachlich von den Rennwochenenden berichtet und keine Kritik am Team äußert, kann sich Lorenzo Mauri Spitzen gegen seinen Fahrer nicht verkneifen.

Dazu passt das Vorgehen am vergangenen Wochenende in Cremona. SPEEWEEK.com berichtete bereits am Freitag von der bevorstehenden Verpflichtung von Ryan Vickers als Motocorsa-Pilot 2025; am Samstag folgte die offizielle Bekanntgabe. Wohlgemerkt, Cremona war das Heimrennen des 28-Jährigen.

Dass das bei Rinaldi, der in der Superbike-WM immerhin fünf Siege und 23 Podestplätze eingefahren hat, beim neunten Saisonmeeting nicht gerade für einen Motivationsschub sorgte, ist nachvollziehbar. In den Rennen fuhr der Ducati-Pilot die Plätze 9, 17 und 13 heraus.

Von Mauri gab es für Rinaldi noch eine Breitseite dazu. «Wir haben hinsichtlich der Ergebnisse ein weiteres schwieriges Wochenende abgeschlossen und konzentrieren uns auf die letzten drei Rennen, um zumindest zu versuchen, die Saison mit einer positiven Note abzuschließen. Wenn ich etwas Positives finden kann, das mir Hoffnung für die Zukunft gibt, dann dass wir unseren neuen Fahrer für die Saison 2025 vorgestellt haben, der uns die Rückkehr auf die wichtigen Positionen ermöglichen wird.»