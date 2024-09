Xavi Vierge (6./Honda) nach Crash mit Öttl unverletzt

Nach einem heftigen Crash mit Beteiligung von Philipp Öttl kam Xavi Vierge im zweiten Superbike-Training nicht viel zum Fahren. Als Tagessechster bestätigte der Spanier dennoch die gestiegene Honda-Performance.

Es ist gar nicht lange her, da hätte man ein solches Ergebnis nicht für möglich gehalten: In 1:49,493 min büßte Honda-Pilot Xavi Vierge am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Aragon nur 0,5 sec auf die Bestzeit ein und war damit als Sechster bester Fahrer eines japanischen Fabrikats. Die beste Yamaha folgt mit Remy Gardner auf Platz 11, unmittelbar dahinter Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes auf der zwölften Position.



«Seit vier Meetings können wir unsere Stärken besser zur Geltung bringen, das macht den Unterschied aus», erklärte Vierge im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das heißt, wir haben eine funktionierende Basisabstimmung und können uns jetzt auf einzelne Bereiche fokussieren. Und dass wir weiter vorn mitfahren, hilft uns, weitere Verbesserungen zu finden. Wir hatten hier auch einen guten Test, bei dem wir eine gute Pace gefahren sind.»

Seine beste Runde absolvierte der 27-Jährige im ersten Training. Das FP2 am Nachmittag war von einem Sturz beeinflusst. Nach einer Blitzreparatur fuhr Vierge lediglich sechs Runden.



«FP1 war wirklich gut – ich hatte sofort ein super Gefühl auf dem Motorrad. Wir hatten eine starke Pace und sind eine solide, schnelle Runde gefahren. Leider konnte ich im FP2 nur eine Handvoll Runden fahren und nicht um die vorderen Plätze kämpfen. Denn in meiner zweiten Runde verließ Öttl seine Linie, als ich ihn gerade überholen wollte. Dadurch haben wir uns berührt und ich in Kurve 2 einen heftigen Crash hatte», erzählte der Spanier ohne Schuldzuweisung an den Deutschen. «Es war ein gefährlicher Sturz, weil er auf der Innenseite der Kurve passierte – das ist ungewöhnlich. Zum Glück blieb ich unverletzt, obwohl ich die Mauer getroffen habe. Das Motorrad war allerdings ziemlich beschädigt.»

An der CBR1000RR-R blieben nicht viele Teile heile. Es war bemerkenswert, dass die Reparatur innerhalb der 45-minütigen Session erfolgte.



«Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht», lobte Vierge seine Mechaniker. «So konnte ich ein paar Minuten vor dem Ende noch einen Funktionstest machen, ob alles in Ordnung ist und richtig funktioniert. Es gelang mir sogar, eine anständige Runde im Bereich von 1:49 Minuten zu fahren, aber sie wurde wegen gelber Flaggen gestrichen. Was die Streckenbedingungen angeht, so ist der Grip auf der Ideallinie erstaunlich, aber abseits davon ist der Asphalt etwas schmutzig. Der Wind war auch wirklich stark, besonders am Nachmittag. Wir nehmen das Positive mit: Das Gefühl ist da, der Speed ist da, und ich habe einen schweren Sturz unverletzt überstanden – also freue ich mich auf alles Weitere.»