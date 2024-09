Garrett Gerloff (1./BMW): «Wie ein MotoGP-Bike»

Dass Garrett Gerloff am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Aragon für die Bestzeit sorgte, überrascht nach der zuletzt ansteigenden Performance des Bonovo BMW-Piloten nur bedingt. Der Texaner hatte Rückenwind.

Seit Most geht es mit den Ergebnissen von Garrett Gerloff bergauf. Als Siebter der Superpole auf der tschechischen Piste fuhr der US-Amerikaner sein bis dahin bestes Qualifying. Danach in Portimão brauste der 29-Jährige im ersten Lauf als Vierter über die Ziellinie und im zweiten Rennen in Magny-Cours stieg er als Dritter auf das Podium. Auch zuletzt in Cremona sorgte der Bonovo BMW-Pilot mit Platz 4 im zweiten Rennen für ein starkes Ergebnis.

In Aragon setzte Gerloff im zweiten Training eine weitere Duftmarke und fuhr bei schwierigen Bedingungen in 1:49,017 min die schnellste Zeit des Tages – und 0,004 sec schneller als BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu im FP1.



«Am Anfang der Saison schien nichts zu funktionieren und wir drehten uns im Kreis, um das Problem zu finden. Jetzt haben wir einen Stand erreicht, bei dem wir das Bike nahezu unverändert lassen können und nur noch Kleinigkeiten anpassen», erklärte der Texaner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und wenn mir das Bike ein verlässliches Feedback vermittelt, kann ich näher ans Limit pushen, fühle mich wohler und habe das Gefühl, dass ich noch einen gewissen Spielraum habe. Das ist der größte Unterschied zum Saisonbeginn.»

Das MotorLand Aragon erhielt kürzlich eine neue Asphaltdecke, die zwar ordentlich Grip bietet, aber auch sehr staubig ist. Dazu gesellte sich am Nachmittag ein böiger Wind.



«Der Wind ist überall zu spüren. In manchen Kurven hilft er dir beim Bremsen, in anderen ist es umgekehrt oder er bläst dich von der Ideallinie herunter. Auf der Gegengeraden hat man Rückenwind und man glaubt, dass man auf einem MotoGP-Bike sitzt», scherzte Gerloff. «Ich hoffe, die Bedingungen sind am Samstag besser. Mit dem neuen Asphalt habe ich nur mit Kurve 5 Schwierigkeiten – dort droht mir ständig das Vorderrad wegzurutschen. Ansonsten ist es okay, aber abseits der Ideallinie ist es sehr schmutzig.»

Gerloff weiß: Mit einer solchen Performance in der ersten Saisonhälfte hätte er für die Superbike-WM 2025 womöglich weitere Angebote erhalten. Bekanntlich einigte sich der Texaner für kommendes Jahr mit dem Kawasaki-Team Puccetti, das den Werksauftritt der Japaner weiterführen wird.



«Ja, 2025 hätte es wohl auch in eine andere Richtung gehen können. Das zu wissen ist einerseits frustrierend, andererseits glaube ich, dass nichts ohne Grund passiert», winkt der US-Amerikaner ab. «Ich freue mich auf das, was mich im kommenden Jahr erwartet. Ich bin glücklich, dass ich wieder ich selbst bin und freue mich auf die noch ausstehenden Rennen.»