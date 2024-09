Aragon, FP2: Zwei BMW vorn – Honda beste Japaner

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Aragon sorgte Bonovo BMW-Pilot Garrett Gerloff für die schnellste Zeit, dicht gefolgt von WM-Leader Toprak Razgatlioglu. Honda der beste japanische Hersteller.

Das Wetter in Aragon für dieses Wochenende ist spätsommerlich und trocken vorhergesagt. Im FP1 hatte Rückkehrer Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:49,021 min die schnellste Zeit gefahren. Zu Beginn des zweiten Trainings der Superbike-WM um 15 Uhr herrschten 26 Grad Celsius. Es wurde erwartet, dass die Rundenzeiten am Nachmittag durch mehr Gummi auf dem neuen Asphalt schneller sein würden.

Die ersten Rundenzeiten unter 1:50 min markierte Sam Lowes (Ducati) in 1:49,878 min. In Kurve 2 sorgte Xavi Vierge (Honda) nach nur fünf Minuten nach einem Kontakt mit Philipp Öttl (Yamaha) für den ersten Sturz. Wenig später rutschte auch Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Tarran Mackenzie (Honda) aus. Durch die darauf geschwenkte gelbe Flaggen wurden Piloten bessere Rundenzeiten gestrichen.

Nach zehn Minuten löste Alex Lowes (Kawasaki) seinen Bruder in 1:49,699 min an der Spitze ab. Sam fabrizierte derweil einen Highsider und humpelte von der Sturzstelle davon. Nach dem vierten Sturz innerhalb weniger Minuten wurde die Session zur Prüfung der Streckenverhältnisse abgebrochen.

Als die Session fortgesetzt wurde, tasteten sich die Piloten scheinbar vorsichtiger an die Bedingungen heran – nur Nicolò Bulega (Ducati) zeigte sich unbeeindruckt und legte sofort in 1:49,533 min eine persönlich schnellste Zeit vor. Insgesamt hatten nach 20 Minuten erst sieben Piloten eine bessere Zeit als im FP1 gefahren.

Eine persönlich bessere Zeit ließ sich auch Jonathan Rea notieren. Der Nordire setzt in Aragon erstmals die neue R1-Verkleidung mit Winglets an seiner Yamaha ein. In 1:50,391 min war Rea bei noch 15 min aber weit von den besten entfernt. Insgesamt zeigte der Zeitenmonitor viel Rot, aber nur bezogen auf das FP2 und es waren zumeist nur geringe Verbesserungen.

Elf Minuten vor dem Ende übernahm Bautista die Führung im FP2 und läutete damit die Schlussphase ein. 15 von 23 Teilnehmern hatten sich bereits im Vergleich zum Vormittag gesteigert. Nach Garrett Gerloff (Bonovo BMW) in 1:49,217 min näherte sich Bulega in 1:49,153 min der bisherigen Bestzeit von Toprak Razgatlioglu aus dem ersten Training an.

Nach Ablauf der offiziellen Zeit legte Gerloff eine 1:49,017 min nach und sorgte damit für eine Doppelführung von BMW in der kombinierten Zeitenliste! Hinter dem Texaner und dem WM-Leader folgen die Ducati-Werkspiloten Bulega und Bautista sowie Cremona-Dreifachsieger Danilo Petrucci.

Xavi Vierge und Iker Lecuona bestätigten die ansteigende Honda-Performance als Sechster und Achter.

Hinter der besten Yamaha von Remy Gardner auf Platz 11 belegt Kawasaki mit Alex Lowes überraschend nur die zwölfte Position.

Philipp Öttl fuhr am Freitag mit 2,4 sec Rückstand die 20. Zeit. Bei noch drei Minuten fabrizierte Aegerter-Ersatz Marvin Fritz einen heftigen Crash. Ganz in Endurance-Manier half der Deutsche bei der Bergung seiner ramponierten Yamaha und beendet den ersten Trainingstag als 22. mit 3,5 sec Rückstand.

Petronas-Honda-Pilot Adam Norrodin wurde nach dem ersten Training für rennuntauglich erklärt.