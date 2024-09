Aragon, Superpole-Race: Bautista ringt Toprak nieder

Bei seinem Heimrennen in Aragon kehrte Álvaro Bautista im Superpole-Race auf die Siegerstraße zurück. Der Spanier setzte sich stark gegen Toprak Razgatlioglu (BMW) und seinen Ducati-Teamkollegen Nicolò Bulega durch.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden fand auf trockener Piste und 16 Grad Celsius statt. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach weitgehend der Superpole. Der in Lauf 1 gestürzte Sam Lowes (Ducati) muss auf den Rennsonntag verzichten, weshalb alle Piloten ab Startplatz 9 um eine Position aufrücken. Aus der ersten Reihe starteten die Ducati-Piloten Nicolò Bulega, Andrea Iannone und Álvaro Bautista. BMW-Star Toprak Razgatlioglu auf Startplatz 5 der beste Nicht-Ducati-Pilot.

Im ersten Lauf schonten die Piloten zu Rennbeginn die Reifen. Im kurzen Sprint stellte der Reifenverschleiß kein Problem dar und es wurde ab Runde 1 attackiert. Der Asphalt war aber zu kühl für den weichen Rennreifen SCX, es kam die härtere SC1-Variante zum Einsatz.

Den Start gewann Bulega, der auch die ersten Runden anführte. Eine schlechte erste Runde erwischte dagegen Razgatlioglu, der zeitweise nur auf Position 7 lag, am Ende von Runde 2 aber wieder erster Verfolger des Ducati-Piloten war. Auf der dritten Position hatte sich Bautista einsortiert.

Das Trio setzte sich schnell vom Rest des Feldes ab und es entwickelte sich ein spannender und hochkarätiger Kampf um die Plätze. Nach mehreren Führungswechseln zwischen Bulega und Razgatlioglu mischte sich Bautista erst in der letzten Runde ein. In der Schikane hatte der Spanier seine Stärke und übernahm dort vom BMW-Piloten die Führung. Bis zur Ziellinie schenkten sich die Protagonisten nichts. Nur 0,088 sec vor Razgatlioglu und 0,172 sec vor Bulega kreuzte Bautista als Sieger die Ziellinie. Zuletzt hatte der 39-Jährige den zweiten Lauf in Assen gewonnen.

Als Vierter kam Lauf-1-Sieger Andrea Iannone (Ducati) ins Ziel, dieses Mal ohne Sprintmangel. Garrett Gerloff (BMW) komplettierte die Top-5.

Der beste Fahrer einer japanischen Marke war Honda-Pilot Iker Lecuona als Siebter. Für Kawasaki und Yamaha endete das Rennen ohne ein Top-9-Finish. Alex Lowes (Kawasaki) stürzte in der dritten Runde, sein Teamkollege Axel Bassani wurde nur 15. Die beste Yamaha brachte Andrea Locatelli auf der elften Position ins Ziel, unmittelbar dahinter Jonathan Rea und Remy Gardner.

Philipp Öttl (Yamaha) hielt als 18. Petronas-Honda-Pilot Tarran Mackenzie in Schach. Marvin Fritz beendete das Rennen frühzeitig in der Box.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Iannone und Bautista in die erste Kurve. Razgatlioglu nur Siebter. Rea auf 13. Öttl und Fritz am Ende des Feldes.



Runde 1: Bulega 0,4 sec vor Iannone und Bautista. Razgatlioglu bereits wieder vor auf Platz 4. Dann Petrucci, Lowes, Gerloff, Locatelli und Lecuona. Rea nur auf 15



Runde 2: Bulega in 1:48,256 min schnellster Mann. Iannone fällt hinter Razgatlioglu (2.) und Bautista (3.) auf Platz 4 zurück. Lowes vorbei an Petrucci auf Platz 5.



Runde 3: Razgatlioglu hat in 1:48,199 min zu Bulega aufgeschlossen. Spektakulärer Highsider von Alex Lowes. Fritz ist an der Box.



Runde 4: Bulega wehrt die ersten Attacken von Razgatlioglu ab. Lecuona Siebter, Locatelli Achter.



Runde 5: Razgatlioglu bremst Bulega am Ende der Geraden aus und führt erstmals. Bautista in 1:48,177 min nur 0,3 sec hinter den Top-2. Iannone Vierter, Gerloff auf Platz 5.



Runde 6: Bulega überholt Razgatlioglu auf der Geraden. Die Top-3 jetzt dicht zusammen. Petrucci und Lecuona kämpfen um Platz 6. Redding, van der Mark, Rinaldi, Gardner und Rea kämpfen um Platz 10.



Runde 7: Bulega zieht das Tempo an, aber Razgatlioglu hält in 1:47,935 min mit. Bautista fällt dagegen um 0,6 sec zurück. Iannone einsam auf Platz 4. Redding und van der Mark haben sich abgesetzt.



Runde 8: Razgatlioglu presst sich vorbei an Bulega in Führung. Die Top-3 innerhalb 0,3 sec. Van der Mark vorbei an Redding und Locatelli auf Platz 9.



Runde 9: Bautista überholt seinen Teamkollegen und ist Zweiter hinter Razgatlioglu. Van der Mark kassiert Platz 8 von Vierge.



Letzte Runde: Bautista schnappt sich Razgatlioglu in der Schikane und gewinnt 0,088 sec vor Razgatlioglu. Bulega Dritter. Lecuona Siebter, Locatelli Zehnter und Rea auf 12. Öttl 18.