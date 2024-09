Álvaro Bautista: «Iannone-Sieg keine Überraschung»

Die Ducati-Ehre rettete im ersten Superbike-Lauf im MotorLand Aragon Go Eleven-Privatier Andrea Iannone. Als Vierter schaffte es der zweifache Weltmeister und Aruba.it-Werkspilot Álvaro Bautista nicht aufs Podest.

Mit vier Ducati auf den ersten vier Startpositionen schien der erste Lauf der Superbike-WM in Aragon eine klare Angelegenheit für Ducati zu werden. Doch Pole-Setter Nicolò Bulega schied mit Motorschaden aus, Cremona-Dreifachsieger Danilo Petrucci (5./Barni Racing) konnte in den letzten Runden nicht mehr mithalten und Álvaro Bautista haderte ebenfalls mit seinem Motorrad und verpasste als Vierter das Podium.

Seinen ersten Superbike-Sieg heimste dagegen Privatier Andrea Iannone (Go Eleven) ein, der von den BMW-Piloten Toprak Razgatlioglu und Garrett Gerloff auf dem Podest flankiert wurde.

Bautista fehlten auf der Ziellinie aber nur 0,066 sec auf den drittplatzierten US-Amerikaner. «Ich hatte große Probleme mit der Front und verstehe nicht, warum das so war», grübelte der Spanier in kleiner Journalistenrunde. «Nach dem Abbruch wollte mein Mechaniker den Reifen wechseln, aber ich sagte nein, weil das Gefühl perfekt war und mich auf der einen Runde sehr gut fühlte. Aber direkt nach dem Start war das Gefühl ganz anders, sehr schlecht. Eigentlich war das Gefühl mit den Reifen in jeder Session hervorragend, aber irgendwas hat sich durch den Abbruch am Vorderreifen verändert.»

Natürlich ist auch Bautista das Problem bekannt, dass durch das mehrmalige Aufheizen und Abkühlen der Reifen ein Performance-Verlust eintreten kann. Im ersten Lauf muss dieses Phänomen jedoch ungewöhnlich stark ausgeprägt gewesen sein.

An den Rundenzeiten des zweifachen Weltmeisters lassen sich seine Probleme jedoch nicht eindeutig erkennen. In 1:49,152 min fuhr der 39-Jährige die drittschnellste Rennrunde und war auch in der Lage, eine Lücke zur Spitze zuzufahren. «Ich wunderte mich selbst, wieso ich mit ihnen mithalten kann», betonte der 61-fache Rennsieger. «In allen schnellen Kurven habe ich Zeit verloren und hatte massive Probleme. Nie im Leben hätte ich für möglich gehalten, dass ich mit so einem schlechten Gefühl um den Sieg kämpfen kann. Es lag wohl an den Positionskämpfen, normal war das nicht.»

Was sagt Bautista zum Premieren-Sieg seines früheren MotoGP-Gegners Andrea Iannone? «Ich hatte keine Erwartungen an Andrea. Er ist ein schneller Pilot und es hat mich zu Saisonbeginn beeindruckt, wie konkurrenzfähig und konstant er war. Dann hatte er einige Höhen und Tiefen, aber natürlich hat er das Potenzial und außerdem hatte er im Vorfeld in Aragon getestet. Für mich war es daher keine Überraschung, dass er ein Rennen gewinnen wird – es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er es schaffen würde.»