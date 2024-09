Aragon, Lauf 2: Kampf der Giganten – Bautista siegte

Der zweite Lauf der Superbike-WM 2024 in Aragon war eine Machtdemonstration von Álvaro Bautista. Nach einem epischen Duell gegen BMW-Star Toprak Razgatlioglu holte sich der Ducati-Pilot den Sieg beim Heimrennen.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs hatte sich durch das Superpole-Race geändert. Von der Pole ging Álvaro Bautista (Ducati) vor Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) ins Rennen. Iker Lecuona hielt als Siebter die Honda-Flagge hoch. Nach seinem Sturz im Sprint fehlte Kawasaki-Pilot Alex Lowes.

Die vorderen Positionen waren schnell bezogen. Bautista gewann den Start, dahinter Razgatlioglu und Bulega. Im Positionskampf mit Andrea Iannone (Ducati) kam Bulega aus dem Tritt und büßte sechs Positionen ein. Seine anschließende Aufholjagd brachte den WM-Zweiten bis auf den dritten Platz nach vorn.

Um den Sieg rauften bis zwei Runden vor dem Ende Bautista und Razgatlioglu. Die beiden Ausnahmekönner pushten einander zu immer schnelleren Rundenzeiten. Am Ende hatte aber der Spanier die größeren Reserven und brach mit weiteren schnellsten Rennrunden am Ende den Widerstand des Türken. Es war ein hochkarätiges und episches Duell mit dem Ducati-Piloten als würdigem Sieger. Als Zweiter vergrößerte Razgatlioglu dennoch seinen Vorsprung auf Bulega.

In der Verfolgergruppe kämpften Andrea Iannone (Ducati) und Garrett Gerloff (BMW) um den vierten Platz – mit dem besseren Ende für den Italiener.

Iker Lecuona holte als Achter das beste Honda-Ergebnis heraus, 1,6 sec dahinter kreuzte Andrea Locatelli auf der neunten Position die Ziellinie. Für Kawasaki sprang ein zwölfter Platz durch Axel Bassani heraus.

Nicht viel zu sehen war von Jonathan Rea (Yamaha) – nur Platz 13 mit 26 sec Rückstand.

Nachdem Aegerter-Ersatz Marvin Fritz frühzeitig die Boxengasse angesteuert hatte, wurde Yamaha-Pilot Philipp Öttl als 19. Letzter.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu und Bulega in die erste Kurve. Dann Ianonne, van der Mark und Gerloff.



Runde 1: Bautista vor Razgatlioglu. Iannone (3.) vorbei an Bulega (4.). Locatelli auf 8, Vierge 9 und Rea auf 12. Öttl 18 vor Mackenzie und Fritz.



Runde 2: Razgatlioglu (2.) in 1:49,365 mit der schnellsten Runde. Bulega zieht im Positionskampf mit Iannone den Kürzeren und fällt auf Platz 9 zurück. Fritz weit zurück Letzter.



Runde 3: Iannone schließt zu Bautista und Razgatlioglu auf. Gerloff (4.) in 1:49,258 min stark unterwegs. Bulega vorbei an Lecuona auf Platz 8. Rea nur auf 15.



Runde 4: Die Top-3 innerhalb 0,4 sec. Gerloff, van der Mark und Petrucci kämpfen um Platz 4. Bulega in 1:49,172 min vorbei an Locatelli auf Platz 7.



Runde 5: Bautista und Razgatlioglu mit 1:48,8 min um 1,4 sec vor Iannone. Bulega (7.) steht hinter dem Trio Gerloff, Petrucci und van der Mark an.Lecuona Neunter.



Runde 6: Die Top-2 1,8 sec vor Iannone und 3,6 sec vor Bulega (6.), der sich van der Mark schnappte. Öttl fällt hinter Mackenzie auf Platz 19 zurück. Fritz kommt an die Box.



Runde 7: Bautista in 1:48,720 min schnellster Mann auf der Strecke. Lecuona (8.) vorbei an Locatelli.



Runde 8: Razgatlioglu kontert in 1:48,612 min. Iannone unter Druck von Gerloff. Bulega (5.) vorbei an Petrucci. Öttl holt sich Platz 18 zurück.



Runde 9: Bautista fährt eine 1:48,533 min, Razgatlioglu bleibt bei Halbzeit aber innerhalb 0,4 sec. Gerloff neuer Dritter – Iannone hat jetzt Bulega hinter sich.



Runde 10: Toprak brennt eine 1:48,480 min in den Asphalt. Bulega schnupft Gerloff und Iannone in einer Runde auf.



Runde 11: Die Ducati von Bautista rutscht massiv, aber die Rundenzeiten sind weiter extrem schnell. Bulega liegt 5,3 sec zurück.



Runde 12: Unglaublich – Razgatlioglu fährt in 1:48,347 min eine weitere schnellste Runde. Gerloff fällt hinter Iannone auf Platz 5 zurück. Lecuona findet keinen Weg an van der Mark (7.) vorbei. Rea einsam auf 14.



Runde 13: Die Top-2 um 6,5 sec vor Bulega und 8 sec vor Iannone, Gerloff und Petrucci.



Runde 14: Bautista setzt in 1:48,310 min ein Zeichen – die Vorentscheidung?



Runde 15: Razgatlioglu lässt nicht nach, liegt jetzt aber 0,5 sec zurück.



Runde 16: Bautista setzt sich in 1:48,169 min weiter ab – 1,2 sec vor Razgatlioglu. Bulega 9 sec zurück. Zwischen Iannone, Gerloff und Petrucci geht es um Platz 4.



Runde 17: Während Bautista in 1:48,121 min weiter eine hohe Pace fährt, Razgatlioglu begnügt sich mit Platz 2.



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Razgatlioglu und Bulega. Iannone rettet Platz 4 vor Gerloff ins Ziel. Lecuona Achter, Locatelli Neunter und Bassani Zwölfter.