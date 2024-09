Kurios: Warum Sam Lowes (Ducati) in Lauf 1 stürzte 28.09.2024 - 19:29 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Sam Lowes stürzte im ersten Lauf unverschuldet

Von außen betrachtet sah es so aus, als wäre Sam Lowes im ersten Superbike-Lauf in Aragon wegen eines Defekts gestürzt. Tatsächlich hat weder der Engländer noch sein Team oder Ducati einen Anteil am Rennabbruch.