Andrea Iannone ging der Sprit aus – die Sprüche nicht 28.09.2024 - 21:30 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Andrea Iannone (li.) erzählte auch Toprak Razgatlioglu seine fabelhafte Geschichte

Der erste Sieg von Andrea Iannone in der Superbike-WM hing am seidenen Faden. Der Italiener schilderte mit unterhaltsamen Worten, was in der letzten Runde in Aragon mit seiner Go-Eleven-Ducati vor sich ging.