Lehre gezogen: Nicolo Bulega mit neuem Trainingsplan 22.10.2024 - 20:00 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Nicolo Bulega ist überzeugt, dass er sich noch besser vorbereiten kann

Als Schnellster des ersten Superbike-Testtags in Jerez geht Nicolo Bulega (Ducati) in die Winterpause, in der er einen neuen Trainingsplan umsetzen will. Eine technische Regeländerung kann er noch nicht einordnen.