Jerez-Test, 13 Uhr: Nicolo Bulega in eigener Welt

Beim ersten Superbike-Wintertest in Jerez haben die Teams sehr unterschiedliche Voraussetzungen: Während Ducati am Feinschliff der Panigale V4R arbeitet, haben andere neue Motorräder oder Fahrer.

Vor dem SBK-Finale am vergangenen Wochenende sahen die Bestmarken in Jerez wie folgt aus:



Die schnellste Rennrunde (Alvaro Bautista, Ducati, 2019) stand bei 1:39,004 min, den Pole-Rekord hielt Jonathan Rea (Kawasaki, 2019) mit 1:38,247 min.



Diese Rekorde wurden von Vizeweltmeister Nicolo Bulega allesamt pulverisiert. Dem Ducati-Werksfahrer gelang im Qualifying mit 1:37,596 min eine Traumrunde, im Sprint war er mit 1:38,528 min ebenfalls überragend.

Diesen Speed zeigt Bulega auch beim ersten Wintertest am Dienstagvormittag, um 13 Uhr führt er die Zeitenliste mit 1:38,503 min an und liegt damit über eine Sekunde vor dem Zweiten, seinem Aruba-Teamkollegen Alvaro Bautista. Der Spanier hatte gegen 10.50 Uhr einen heftigen Abflug, sein fünfter auf dem Circuito de Jerez innerhalb weniger Tage.

Honda-Werksfahrer Xavi Vierge auf Platz 3 fehlen derzeit 1,4 sec zur Spitze, Garrett Gerloff ist bei seinem Kawasaki-Debüt mit 2 sec Rückstand Vierter.



Das Ducati-Werksteam tritt mit demselben Motorrad und den gleichen Fahrern wie in dieser Saison an, sie machen auf dem Level weiter, wo sie am Sonntag aufgehört haben.



Gerloff hingegen sitzt erstmals auf der Kawasaki, Ryan Vickers erstmals auf der Motocorsa-Ducati und BMW sowie Bimota sind am Dienstag mit ihren Testfahrern dabei.

Superbike-Zeiten Jerez-Test, Dienstag, 13 Uhr:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:38,503 min

2. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,064 sec

3. Xavier Vierge (E), Honda, +1,468

4. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +2,097

5. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,560

6. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +2,772

7. Ryan Vickers (GB), Ducati, +3,097

8. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,156

9. Tommy Bridewell (GB), Honda, +3,203

10. Florian Marino (F), Bimota, +3,684

11. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,689

12. Scott Redding (GB), Ducati, keine Zeit