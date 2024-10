Álvaro Bautista (Ducati) zufrieden: Reset geglückt

Nach einem missratenen Saisonfinale in Jerez polierte Álvaro Bautista beim ersten Wintertest der Superbike-WM sein angeschlagenes Vertrauen wieder auf und unternahm einen erfolgreichen Neustart mit der Ducati V4R.

Vier Stürze fabrizierte Álvaro Bautista beim Superbike-Finale, ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Jerez. Mit nur einem WM-Punkt war es für den zweifachen Weltmeister das schlechteste Meeting der Superbike-WM 2024. Der zweitägige Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche war für den Ducati-Piloten eine willkommene Gelegenheit, um das Setting seiner V4R auf den Prüfstand zu stellen.

Der 39-Jährige warf dafür sein bisheriges Set-up über Bord und begann bei null. Am ersten Testtag spulte der Spanier 85 Runden ab und am zweiten noch einmal 55. Auf Rundenzeiten achtete Bautista dabei nicht und verlor in 1:39,567 min gut 1,4 sec auf seinen Aruba.it-Teamkollegen Nicolò Bulega, der nur am Dienstag testete.

«Ich wollte meine Herangehensweise mit dem Bike ändern. Wie schon am Dienstag haben wir zunächst nichts geändert, erst vor dem letzten Run haben wir Anpassungen vorgenommen», berichtete der 63-fache Sieger. «Ich begann mit dem Standard-Set-up von Ducati, um die positiven und negativen Aspekten der V4R herauszufinden. Als ich mir sicher war, haben wir die Abstimmung verändert. Das war besser für mich, weil es mir mehr Kontrolle gab. Ich konnte das Bike fahren wie vorher, fühlte mich aber besser dabei. Ich bin zufrieden, weil ich mehr Vertrauen finden konnte und ein wenig meinen Fahrstil angepasst habe. Nacht den Set-up-Änderungen fühlte ich mich wohler und das macht mich glücklich. Neben den Daten vom Test haben wir die bisherigen und können damit über den Winter arbeiten, um unser Testprogramm festzulegen.»

Für Ducati war es der erste und gleichzeitig letzte Test in diesem Jahr. Ende Januar 2025 kommt man erneut nach Jerez.



«Zuerst werde ich eine Pause machen und mich vollends erholen. Die gebrochene Rippe ist weiterhin nicht komplett verheilt und in der Nacht schlafe ich nicht besonders gut», gab Bautista zu. «Natürlich werde ich die freie Zeit genießen und mit Freunden und der Familie verbringen – und meinen Geburtstag feiern. Ein wenig werde ich trainieren, sicher aber nicht zu viel.»



Bautista wird am 21. November 40 Jahre alt.

Zeiten Jerez-Test (23.10.), 12.30 Uhr:

Superbike:

1. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, 1:39,229 min

2. Axel Bassani (I), Bimota, +0,298 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,535

4. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,546

5. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +0,612

6. Xavier Vierge (E), Honda, +0,675

7. Ryan Vickers (GB), Ducati, +0,798

8. Tommy Bridewell (GB), Honda, +1,926



Supersport:

1. Tom Booth-Amos (GB), Triumph, 1:42,509 min

2. Philipp Öttl (D), Ducati, 1:42,523

3. Oliver Bayliss (AUS), Triumph, 1:43,182