SBK 2025: Eine neue Marke, mindestens 3 neue Fahrer

23 Stammfahrer werden auf sechs Motorradmarken an der Superbike-WM 2025 teilnehmen. SPEEDWEEK.com erklärt, wer nicht mehr dabei ist und wer neu hinzukommt.

Mit acht Fahrern wird Ducati die quantitativ stärkste Marke sein und damit zwei Fahrer mehr als dieses Jahr in der Startaufstellung haben. Das Team Barni Spark beendet sein Engagement in der Supersport-WM und tritt erstmals mit zwei Superbikes an. Das deutsche Team MGM Bonovo hat nach vier Jahren BMW den Rücken gekehrt und setzt Scott Redding auf eine Panigale V4R.

Mit weiterhin sechs Motorrädern ändert sich für Yamaha nichts an der Zahl, aber an den Teams. GMT94 konzentriert sich 2025 auf den Einsatz mit zwei Fahrern in der Supersport-WM, Motoxracing stockt dafür von einem auf zwei Piloten auf.

Erneut vier Bikes hat Honda im Feld, der zweite Platz bei Petronas MIE ist der einzige noch unbesetzte und wird wegen des Hauptsponsors aller Voraussicht nach mit einem Malaysier besetzt.



BMW hat durch den Verlust des Bonovo-Teams nur noch zwei Motorräder im Feld.

Eine Kawasaki setzt im nächsten Jahr nur noch das Werksteam von Manuel Puccetti ein, die bisherige Werksmannschaft von Provec hat dafür zwei Bimota, in welchen die gleichen Motoren wie in der ZX-10RR verbaut sind. Somit bekommt die Superbike-WM einen sechsten Hersteller hinzu.

Mit Yari Montella, Bahattin Sofuoglu (beide aus der Supersport-WM) und Ryan Vickers (aus der BSB) sind drei neue Fahrer dabei. Sollte Adam Norrodin seinen Platz bei Petronas Honda verlieren, wären es vier.

Während noch nicht feststeht, ob der Malaysier seinen Platz räumen muss, haben sich drei anderer Fahrer bereits neu orientiert.



Bradley Ray kehrt in die Britische Superbike-Meisterschaft zurück, die er 2022 gewann. Philipp Öttl hat beim Team Feel Racing unterschrieben, wo er Nachfolger von Supersport-Weltmeister Adrian Huertas ist. Und Michael Rinaldi hat einen Yamaha-Vertrag, er wird für das Team GMT94 ebenfalls die Supersport-WM bestreiten.

Teams und Fahrer Superbike-WM 2025:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Elf Marc VDS: Sam Lowes (GB)

MGM Bonovo: Scott Redding (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I), Yari Montella (I)

Motocorsa: Ryan Vickers (GB)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)

Motoxracing: Tito Rabat (E), Bahattin Sofuoglu (TR)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Tarran Mackenzie (GB), ?



Kawasaki:

Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)



BMW:

ROKiT: Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)



Bimota:

Bimota by KRT: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)