Xavi Vierge (Honda): «2025 konstant in den Top-5»

Honda zeigte in der zweiten Hälfte der Superbike-WM 2024 einen starken Aufwärtstrend. Werkspilot Xavi Vierge über seine Ziele für die kommende Saison.

Seit 2022 fährt Xavi Vierge mit Honda die Superbike-WM und beendete die vergangenen drei Jahre auf den Plätzen 10, 10 und 11. 2024 fuhr der Spanier in Portimão das erste einstellige Ergebnis ein und war fortan auf den Positionen 6 bis 8 zu finden.



«Die Honda ist ein neues Motorrad und es dauerte eine Weile, bis wir eine funktionierende Basisabstimmung gefunden haben. Obwohl wir uns im Vergleich zum Vorjahr verbessert hatten, wurden die Fortschritte nicht sichtbar, weil unsere Gegner ebenfalls nachgelegt haben», erklärte Vierge. «Nach der Sommerpause wurden unsere Ergebnisse besser und damit wuchs auch unser Selbstvertrauen. Im nächsten Jahr gilt es für uns, diesen Weg weiterzuverfolgen und Resultate wie gegen Saisonende konstant abzuliefern. «Man muss hart arbeiten, dann kann man irgendwann auch die Ernte einfahren.»

Für das einzige Podium in der Superbike-WM sorgte Teamkollege Iker Lecuona im ersten Lauf in Estoril. Der 27-jährige Vierge fuhr im Superpole-Race in Magny-Cours als Fünfter sein bestes Finish ein.



«Als Rennfahrer möchte ich natürlich immer um Siege und Podestplätze kämpfen können», schmunzelte der Katalane. «Wir schuften dafür unermüdlich, müssen aber realistisch sein. Wir kommen näher, aber ich hoffe, wir können vor dem Saisonauftakt noch einen Schritt nach vorn machen und konstant in den Top-5 mitfahren.»

Die Honda Racing Corporation (HRC) hat die Superbike-Testaktivitäten in diesem Jahr eingestellt und wird sich nun in der Werkstatt um Fortschritte bemühen. Auch organisatorisch ändert sich für 2025 etwas.



«Wir werden innerhalb des Teams ein paar Veränderungen haben, deshalb war der Test nach Jerez auch so wichtig», betonte der Honda-Pilot. «Mein neuer Crewchief hat viel Erfahrung und ich hoffe, er kann mir helfen, schneller zu werden. Nach meinen Flitterwochen steige ich jetzt wieder in mein Training ein und werde mich auf die neue Saison vorbereiten. Im Dezember werde ich nach Japan fliegen, worauf ich mich schon freue.»