Danilo Petrucci wieder zur Rallye Dakar – im Truck

Nach seiner ersten Dakar-Teilnahme ließ der Rallye-Virus Danilo Petrucci nicht mehr los. Im kommenden Jahr ist der Haudegen aus der Superbike-WM wieder mit von der Partie, allerdings nicht mit einer Ducati.

2022 war für Danilo Petrucci ein besonderes Jahr. Der Italiener hatte im Vorjahr mit KTM seine letzte Saison in der MotoGP bestritten, aber nur wenige Monate später nahm er mit einer Rallye-KTM an der berühmten Dakar teil und holte spektakulär einen Etappensieg. Die Strapazen und Blessuren einiger Stürze waren schnell vergessen. Am Ende rollte Petrucci mit einem Elektrik-Defekt aus.

Anschließend kehrte der 34-Jährige zu Ducati zurück und fuhr mit einer V4R die MotoAmerica. Als Vizemeister holte Petrucci fünf Siege und 16 Podestplätze. Gekrönt wurde das Jahr von einem Einsatz mit Suzuka in der MotoGP.

Seit 2023 ist die Superbike-WM Petruccis motorsportliche Heimat, aber die Liebe zur Dakar ließ der Italiener immer wieder durchblicken. Nun steht fest: Bei der am 3. Januar beginnenden härtesten Rallye der Welt ist Petrucci wieder dabei! Der beliebte Petrucci wird ein ungewohntes Gefährt bewegen. Im Team Italtrans Racing – Rally Division wird er einen tonnenschweren Truck bewegen.

«Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Claudio Bellina auf die Piste zu gehen», sagte Petrucci voller Vorfreude. «Die Dakar ist eine faszinierende Herausforderung und ich freue mich darauf, sie zum zweiten Mal zu erleben. Ich werde noch viel zu lernen haben und mein Bestes geben, um zu einem guten Ergebnis beizutragen.»