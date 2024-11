SBK-WM in Misano: 81 Stürze an nur einem Wochenende

Manch ein Pilot wird nach dem Finale in Jerez noch immer seine Wunden lecken. Die mit Abstand meisten Stürze gab es jedoch bereits beim vierten Saisonmeeting auf dem Misano World Circuit.

Stürze sind der schmerzhafte Teil im Leben eines jeden Rennfahrers. Mit jeweils 17 Stürzen lagen in der Superbike-WM 2024 die Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Sam Lowes auf der Nase. Bei Weltmeistermeister und BMW-Star Toprak Razgatlioglu waren es dagegen nur zwei!

Bei der Analyse der Sturzstatistik 2024 sticht bei den Rennstrecken der Misano World Circuit heraus. Am Wochenende vom 14. bis 16. Juni herrschte angenehmes Wetter und die Streckenbedingungen waren ausgesprochen gut. Dass dennoch über alle Kategorien gewaltige 81 Stürze gezählt wurden, ist bedenklich. Selbst bei gemischten Verhältnissen in Magny-Cours – die Rennstrecke mit den zweitmeisten Stürzen – waren es zehn weniger. Der Circuit de Nevers belegt traditionell einen vorderen Platz in der Statistik.

Mit 29 Stürzen lagen Piloten der Supersport-WM am häufigsten auf der Nase, gefolgt von Superbike-WM (23), SSP-300 (16) und Frauen-WM (13). Dass in Misano vier Serien gastierten, hat nur bedingt mit der hohen Anzahl Stürzen zu tun. In Portimão, wo ebenfalls alle vier Serien dabei waren, wurden nur 41 Ausrutscher gezählt.

Die Kurve mit den meisten Stürzen findet sich jedoch nicht in Italien in Misano, sondern auf der spanischen Piste Jerez. Von den 70 Stürzen beim Saisonfinale passierten 30 Prozent – also 21 – in Kurve 6. Es handelt sich dabei um die enge Rechtskurve am Ende der Gegengerade, die den Namen von Dani Pedrosa trägt.