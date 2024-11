Jerez-Test, Dienstag, 13 Uhr: Yamaha vor Kawasaki

Der zweite Wintertest der Superbike-WM in Jerez hat begonnen. Um 13 Uhr führt Yamaha-Star Jonathan Rea die Zeitenliste an. Noch wenig Betrieb auf der Strecke.

Vier Teams aus der Superbike-WM sowie drei aus der Supersport-Kategorie testen am Dienstag und Mittwoch dieser Woche auf dem Circuito de Jerez. Wobei wahrscheinlich nicht jedes Team mit jedem Fahrer an beiden Tagen testen wird. Mit dabei sind auch Teams und Fahrer aus der MotoGP und Moto2 sowie der BSB.

Das Thermometer sinkt auch im Süden Spaniens in der Nacht auf einstellige Werte. Am Dienstagmorgen war es kühl und bewölkt, aber trocken. Bei noch niedrigen Temperaturen war in der ersten Stunde wenig Betrieb auf der Strecke. Getestet wird von 10 bis 18 Uhr.

Von Bimota wissen wir, dass man am ersten Tag lediglich Testfahrer Florian Marino auf die Strecke schicken wird. Die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani werden auf die Arbeit des Franzosen am Mittwoch aufbauen. Diese Vorgehensweise sahen wir bei Bimota bereits beim ersten Jerez-Test.

Bei Yamaha gibt an der Seite von Jonathan Rea sein langjähriger Chefmechaniker Oriol Pallares sein Debüt als Crew-Chief des Rekordweltmeisters. Außerdem ist Eugene Laverty zukünftig als Riding-Coach für die Superbike-Piloten der Japaner zuständig.

Zur Mittagspause um 13 Uhr führt Rea mit einer 1:39,429 min die Zeitenliste an. Zum Vergleich: Beim ersten Wintertest auf der spanischen Piste fuhr Nicolò Bulega (Ducati) mit einem Qualifyer in 1:38,142 min die schnellste Runde. Kawasaki-Pilot Garrett Gerloff ließ sich mit einem Rennreifen eine 1:39,229 min notieren. Pole- und Rundenrekord stellte in diesem Jahr Bulega in 1:37,596 min und 1:38,528 min auf.

Von den anwesenden Supersport-Piloten war der für Renzi Ducati testende Valentin Debise der Schnellste. Auch hier zur Einschätzung ein Vergleich zum Jerez-Test im Oktober: Damals sorgte Tom Booth-Amos (Triumph) in 1:42,509 min die beste Zeit. Der Rundenrekord stammt aus 2023 von Nicolò Bulega (Ducati) in 1:41,875 min.