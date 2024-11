Yamaha: Neuer Crew-Chief für Jonathan Rea (37) 25.11.2024 - 10:22 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Andrew Pitt ist nicht mehr Crew-Chief von Jonathan Rea

Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche findet in Jerez der letzte Superbike-Test in diesem Jahr statt. Yamaha hat für Rekordweltmeister Jonathan Rea einen neuen Crew-Chief abgestellt.