Gerloff (Kawasaki): «Muss eine halbe Sekunde finden»

Am ersten Tag des Jerez-Tests war Superbike-Ass Garrett Gerloff der Schnellste. Insbesondere im Bereich Elektronik ist dem Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing ein Schritt nach vorne gelungen.

Garrett Gerloff (Kawasaki) zeigte am ersten Tag des Superbike-Tests in Jerez eine beeindruckende Leistung. Bei seinem erst zweiten Auftritt mit der ZX-10RR fuhr er die schnellste Zeit und lag 0,568 sec vor Yamaha-Werksfahrer Jonathan Rea.

«Was wir heute stark verbessert haben, ist unsere Pace mit den Rennreifen. Ich habe mich damit sehr wohl gefühlt und speziell am Ende des Tages machten wir einige Änderungen an der Elektronik, die mir halfen, den Rhythmus und die Pace über mehr als sechs Runden zu halten. Das war sehr positiv», war Gerloff zufrieden. «Nach einigen Problemen mit der Elektronik haben wir jetzt einen guten Weg gefunden. Zudem habe ich hart daran gearbeitet, mit den Reifen in den Qualifyings mehr herauszuholen. Ich bin happy mit der Zeit, aber ich muss eine weitere halbe Sekunde finden, vor allem weil die Bedingungen jetzt kühler waren als am Rennwochenende im Oktober.»

Seine schnellste Zeit von 1:38,861 min fuhr der Amerikaner mit einem Qualifyer-Hinterreifen. Im Qualifying am Rennwochenende auf dem Circuito de Jerez Mitte Oktober erreichte der Texaner (mit der BMW) eine 1'38.774 min und lag damit 1,178 sec hinter dem Schnellsten Nicolo Bulega (Ducati).

«Ich muss auf alle Fälle schneller sein als im Qualifying am Rennwochenende in diesem Jahr – das bin ich jetzt noch nicht», haderte Gerloff. «Morgen werden wir weiter in die Richtung arbeiten, wie wir sie heute mit der Elektronik eingeschlagen haben. Wir haben ein sehr gutes Setting für die Front, das ich sehr mag. Wir werden uns morgen auf das Heck konzentrieren und versuchen, eine gute Abstimmung mit der Elektronik und dem Hinterraddämpfer zu finden.»