Die Weltmeister der SBK-Serien wurden von FIM geehrt 09.12.2024 - 08:25 Von Kay Hettich

Toprak Razgatlioglu Adrian Huertas Aldi Mahendra Ana Carrasco

Am Ende der Motorsport-Saison erhalten die FIM-Weltmeister im festlichen Rahmen ihre Auszeichnung für ihren Erfolg. Am Samstag warfen sich Toprak Razgatlioglu, Adrian Huertas, Aldi Mahendra und Ana Carrasco in Schale.