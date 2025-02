Bimota-Lackierung: Traditionell und frisch zugleich

Am Donnerstagabend präsentierte Superbike-Rückkehrer Bimota am Firmensitz in Rimini das Team und Design für die Saison 2025. Alex Lowes und Axel Bassani sind von den Farben der KB998 begeistert.

Nach Monaten der Entwicklung und Vorbereitung in Werkstätten von Kawasaki in Japan, Bimota in Italien und Provec Racing in Spanien wurde am Donnerstag um 20 Uhr das Superbike-Team von Bimota offiziell präsentiert. Das meiste war bekannt, aber um das Design wurde bis zuletzt ein Geheimnis gemacht.

Übrigens: Im Rahmen der Teampräsentation wurde auch ein Blick auf die Serienfertigung der KB998 gewährt, und auf dem Firmengelände war die Hospitality in den neuen Farben aufgebaut.

Die Lackierung der Motorräder ist in den klassischen Bimota-Farben. «Zunächst einmal finde ich die Farben für 2025 großartig», meinte Alex Lowes. «Ich bin wirklich gespannt, was Bimota und Kawasaki in diesem Jahr erreichen können. Die Leidenschaft und der Einsatz des gesamten Teams, um dieses neue Projekt auf die Beine zu stellen, waren enorm, was ich sehr zu schätzen weiß. Ab der ersten Runde auf dem Motorrad habe ich mich gut gefühlt.»

Für Teamkollegen Axel Bassani war die Präsentation ein Heimspiel. «Wir haben die neue Lackierung des Motorrads, die Farben des Teams und alles andere gezeigt. Es ist schön, weil wir in der Nähe meines Wohnorts sind», betonte der Italiener. «Das ist ein neues Abenteuer für alle – für Kawasaki, Bimota und für uns Fahrer. Die Lackierung des Motorrads ist altmodisch, hat aber auch etwas Neues. Ich denke, die neue Lackierung wird allen sehr gut gefallen. Ich hoffe auch, dass wir in den Rennen zeigen können, dass wir an der Spitze bleiben können und die Möglichkeit haben, mit diesem Motorrad sehr weit zu kommen.»

Als Farben für die Teamkleidung wurde silbrig-weiß gewählt – eine ungewöhnliche helle Kombination.