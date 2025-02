Honda stapelt für die Superbike-WM 2025 tief

Am Montagvormittag um 10 Uhr präsentierte die Honda Racing Corporation digital sein Team für die Superbike-WM 2025. Was sich im Werksteam der Japaner geändert hat und welche Erwartungen Teammanager Jose Escamez hat.

Beim Werksteam der Honda Racing Corporation ändert sich für die Superbike-WM 2025 nicht allzu viel. Ein neues Homologationsmodell der CBR1000RR-R gibt es nicht und bis auf den Wechsel der Suspension von Showa auf Öhlins gab es keine wesentliche technische Änderung. Bei den Wintertests lobten die Fahrer Iker Lecuona und Xavi Vierge die Federelemente der Schweden.

Als Sponsor neu an Bord ist Ixon. Das französische Unternehmen produziert Motorradbekleidung. Weiterhin an Bord sind die langjährigen Partner Motul, Akrapovič, Nissin, One Heart - Satu Hati, ASICS, Bonamici Racing, NGK, RK, Shindengen, STM und Pirelli. Das Design der Fireblade wurde nur zart überarbeitet. Die Honda-Farben rot und blau dominieren, dazu in weiß gehaltene Akzenten.

Änderungen gab es personell im Team von Vierge, der 2025 mit dem Japaner Tetsuya Sasaki als Crew-Chief zusammenarbeiten wird. Dessen Vorgänger Gorka Segura heuerte bei Marc VDS Ducati an und betreut in diesem Jahr Sam Lowes.

Honda möchte 2025 die rote Laterne in der Herstellerwertung abgeben und hat dafür gute Gründe. Im letzten Saisondrittel 2024 wurde ein deutlicher Fortschritt erreicht, was sich in konstanten Platzierungen der Werkspiloten auf den Positionen 5 bis 8 ausdrückte. «Wir haben das geschafft, indem wir hart gearbeitet haben! Das ist der einzige Weg», blickte Teammanager Jose Escamez im Rahmen der digitalen Teampräsentation zurück. «Wir sind mit einem neuen Motorrad in die Saison gestartet und haben länger als erwartet gebraucht, um dorthin zu kommen, wo wir hin wollten. Schließlich haben wir die richtige Richtung gefunden und ab Mitte der Saison kamen die Ergebnisse. Später als wir wollten, aber das Wichtigste ist, dass wir den richtigen Weg gefunden haben und nun wissen, welchen Weg wir einschlagen müssen.»

Der Spanier erwartet, dass die neue Saison erfreulicher beginnen wird, auch wenn die Wintertests wetterbedingt wenige Erkenntnisse brachten. «Wir werden 2025 auf die gleiche Weise weitermachen. Man muss nur hart arbeiten. Wir haben das Wissen aus der letzten Saison und die Zuversicht, dass wir schneller sein können als zuvor», zeigte sich Escamez überzeugt. «Es ist aber noch zu früh, um darüber zu sprechen. Zunächst müssen wir Dinge testen, um besser zu verstehen, was funktioniert und was weniger gut funktioniert, und das braucht Zeit. Wir haben einige Ideen, was das Motorrad verbessern könnte, aber vorerst werden wir weiterarbeiten und uns auf das Ausmerzen unserer Schwachstellen konzentrieren.»

Vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island/Australien (21.-23. Februar) findet am 17./18. Februar ein letzter Test statt.