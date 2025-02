Xavi Vierge (Honda): «Wir haben Siege verdient»

Die Vorbereitung auf die Superbike-WM 2025 verlief für Xavier Vierge ohne unangenehme Zwischenfälle. Bei der Teampräsentation verriet der Spanier, was er sich für seine vierte Saison im Honda-Werksteam vorgenommen hat.

Am Montagvormittag um 10 Uhr präsentierte sich das Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation digital in sozialen Medien. Es wird das zweite Jahr mit dem aktuellen Homologationsmodell der CBR1000RR-R, die 2025 aber mit Federelementen von Öhlins ausgestattet sein wird. Seit vier Jahren setzt der japanische Hersteller bei seinen Fahrern auf Konstanz und tritt erneut mit Xavier Vierge und Iker Lecuona an.

Vierge kam von der Moto2 als Rookie direkt zum Superbike-Projekt von Honda und blickt mittlerweile auf 108 Rennen in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft zurück. «Wir haben in dieser Zeit viel gelernt. Das Wichtigste war die Einsicht, dass es besser ist, methodisch zu arbeiten und solide Schritte zu machen, als zu schnell zu sein und den Weg zu verlieren», betonte der 27-Jährige. «Unser erstes Ziel ist, die Saison 2025 mindestens auf dem gleichen Niveau zu beginnen, auf dem wir die letzte Saison beendet haben. Wir haben eine solide Basis gefunden und kämpften gegen Ende des Jahres in der Nähe der Spitze. Das Ziel ist es also, eine solide Vorsaison zu absolvieren und in der Lage zu sein, die Meisterschaft bereits in der Nähe der schnellsten Jungs zu beginnen und dann von dort aus den letzten Schritt zu machen.»

Dabei helfen soll ihm sein neuer Crew-Chief, der Japaner Tetsuya Sasaki. «Mein Team sieht in dieser Saison ein wenig anders aus. Obwohl wir nicht lange zusammenarbeiten, sind meine ersten Eindrücke positiv», sagte Vierge. «Mein neuer Crew-Chief hat eine Menge Erfahrung, und ich werde versuchen, von ihm zu lernen und das Beste aus dieser Erfahrung zu machen. Hoffentlich werden wir dadurch gute Fortschritte machen. Für dieses Jahr wechseln wir auf das Öhlins-Fahrwerk, also müssen wir uns damit vertraut machen und eine neue Basis finden. Und dann müssen wir unsere Stärken ausspielen und uns auf die Bereiche Antrieb und Beschleunigung konzentrieren, die wir als unsere schwächeren Bereiche ansehen. Wenn wir uns dort verbessern, können wir das Potenzial des Motors, von dem wir wissen, dass es hoch ist, besser ausschöpfen.»

Honda hat sein Superbike-Engagement über die Jahre signifikant erhöht. «In schwierigen Zeiten zu sehen, dass Honda Druck macht und alles in die Waagschale wirft, um uns zu unterstützen, gibt uns definitiv Zuversicht. Wir haben schließlich alle das gleiche Ziel, nämlich so schnell wie möglich zu gewinnen», bestätigte der Katalane. «Ein Sieg wäre ein Traum, vor allem wenn man bedenkt, wie hart wir in den letzten drei Saisons gearbeitet haben. Ich denke, wir haben viel mehr verdient als das, was wir bekommen haben. Ein Sieg würde uns also für all unsere Arbeit entschädigen und uns zusätzlich motivieren, weiterzumachen. Wir bemühen uns so sehr, das Ziel zu erreichen.»