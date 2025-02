Alles neu bei Kawasaki: Anderes Team und neue Fahrer

Am prächtigen Veranstaltungsort «Ruote da Sogno» in Reggia Emilia stellten Kawasaki und der stolze Teamchef Manuel Puccetti die Werksteams für die Superbike- und Supersport-WM 2025 vor.

Über ein Jahrzehnt stellte die spanische Provec-Truppe das Kawasaki-Werksteam in der Superbike-WM und war viele Jahre das Maß der Dinge: Mit Jonathan Rea wurden sechs Weltmeisterschaften gewonnen, mit Tom Sykes eine. Hinzu kommen mehrere Top-3-Platzierungen in der Gesamtwertung.

2025 tritt Provec unter der Flagge von Bimota an. Kawasaki ist maßgeblich am italienischen Kleinserienhersteller beteiligt und wird die Teilnahme an der Superbike-WM dazu nutzen, die Marke weltweit ins Schaufenster zu stellen. Offizieller Teamname: Bimota by Kawasaki Racing.



Der japanische Hersteller wird nicht nur die Motoren für das Bimota-Werksteam mit Alex Lowes und Axel Bassani liefern, Kawasaki wird in der Meisterschaft auch weiterhin die ZX-10RR einsetzen. Dafür wurde Puccetti Racing in den Stand eines Werksteams erhoben und mit dem Texaner Garrett Gerloff ein schneller Fahrer verpflichtet.



«Für Kawasaki ist es wichtig, in der Superbike-WM mit unserer Marke Ninja präsent zu sein», betont Shigemi Tanaka, Managing Director von Kawasaki Europa. «Mit unserer Unterstützung für Kawasaki Puccetti, und durch die leihweise Überlassung unserer werkseigenen Ninja ZX-10RR, können wir öffentlich unsere Wertschätzung für Kawasaki Puccetti Racing zeigen und sind zuversichtlich, dass die Marke Ninja auch weiterhin eine wichtige Rolle im SBK-Paddock spielen wird.»



Am Freitagabend war in Reggio Emilia, dem Heimatort des Puccetti-Teams, zwischen Parma und Modena gelegen, im prächtig mit Motorrädern und Autos dekorierten Veranstaltungsort «Ruote da Sogno» die Präsentation.



Dabei wurde nicht nur Gerloff mit seiner ZX-10RR gezeigt, sondern auch das neue Supersport-Werksteam mit Fahrer Jeremy Alcoba und der neuen Ninja 636 vorgestellt.



Überraschungen blieben aus, das Design der Motorräder hatte Kawasaki bereits am 29. November präsentiert, es orientiert sich stark an jenem der Vorjahre. Die Motorräder und Fahrer waren auch schon bei den Wintertests zu sehen.



Die erste echte Standortbestimmung erleben wir am 17./18. Februar beim offiziellen Dorna-Test auf Phillip Island. Am Wochenende darauf beginnt auf gleicher Strecke in Südaustralien die Weltmeisterschaft 2025.