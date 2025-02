Phillip-Island-Test: Heftiger Crash von Razgatlioglu

Die Testfahrten auf Phillip Island begannen für Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu am Montag denkbar schlecht: Der Türke stürzte zu Beginn der ersten Session, während Nicolo Bulega (Ducati) Bestzeit fuhr.

Jeweils zwei Sessions à 120 Minuten haben die Superbike-WM-Piloten am Montag und Dienstag beim finalen Wintertest zur Verfügung, bevor am kommenden Wochenende in Australien die Weltmeisterschaft beginnt.



Besonders spannend: Wo steht Bimota (Alex Lowes, Axel Bassani) mit der neuen KB998 und BMW (Razgatlioglu, van der Mark) mit dem neuen Homologationsmodell der M1000RR?

Sämtliche Rekorde auf Phillip Island werden von Vizeweltmeister Nicolo Bulega gehalten, der 2024 eine fantastische Rookie-Saison ablieferte. Der Italiener aus dem Ducati-Werksteam stellte in 1:27,916 min den Pole-Rekord auf und fuhr mit 1:28,564 min die schnellste Rennrunde.

Bulega war es auch, der in der ersten Session am Montagmittag, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, mit 1:29,723 min für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte, während Weltmeister Toprak Razgatlioglu zu Beginn seiner zweiten fliegenden Runde nach einem furchteinflößenden Highsider stürzte.



Am 5. Januar hat sich der zweifache Champion beim Enduro-Training in der Türkei den Zeigefinger an der rechten Hand gebrochen und musste sich operieren lassen. Die zwei Testtage in Jerez verpasste Toprak daraufhin, beim folgenden Test in Portimao kam er wegen des schlechten Wetters auch nur einen Tag zum Fahren.



Weil der Finger nach seinem Sturz sofort anschwoll und schmerzte, verzichtete der 57-Laufsieger auf die restliche Session, will aber am Nachmittag fahren.

Zur Halbzeit führte Bulega vor seinen Markenkollegen Danilo Petrucci, Andrea Iannone und Alvaro Bautista, es folgten Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli, Ducati-Privatier Scott Redding aus dem deutschen Team MGM Bonovo und Bimota-Pilot Alex Lowes.



Kurz darauf fiel für zirka 20 Minuten der Strom aus und der Test musste unterbrochen werden. Zur teilweisen Kompensation wurde die Session um 10 min verlängert.

20 Minuten vor Schluss wurde der Test nach einem Sturz von Rekordchampion Jonathan Rea (Pata Yamaha) im letzten Sektor erneut unterbrochen. Der Nordire wurde mit einer Verletzung am linken Fuß zur weiteren Untersuchung ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht.

Als es weiterging, waren noch 9 min auf der Uhr und die Fahrer gingen direkt in den Angriffsmodus.



Bulega behauptete die Spitze mit 1:29,454 min vor Petrucci, Iannone und Bautista. Hinter der Ducati-Dominanz herrscht Markenvielfalt, es folgen Gerloff (Kawasaki), Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Bimota).

Michael van der Mark brachte die beste BMW lediglich auf Position 10 und platzierte sich damit direkt vor dem schnellsten Honda-Fahrer Xavi Vierge.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) verlor 1,731 sec und wurde 17.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag, 1. Session:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:29,454 min

2. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,309 sec

3. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,552

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,576

5. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +0,801

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,802

7. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,003

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,086

9. Scott Redding (GB), Ducati, +1,093

10. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,101

11. Xavi Vierge (E), Honda, +1,262

12. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,280

13. Axel Bassani (I), Bimota, +1,313

14. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,368

15. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,431

16. Yari Montella (I), Ducati, +1,535

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,731

18. Iker Lecuona (E), Honda, +2,119

19. Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,334

20. Tetsuya Nagashima (J), Honda, +2,389

21. Tito Rabat (E), Yamaha, +2,524

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,903

23. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +3,575