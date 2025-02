Crash von Johnny Rea (Yamaha): Operation erforderlich

Die Superbike-WM 2025 beginnt für Yamaha mit einem Desaster. Am ersten Testtag stürzte Rekordweltmeister Jonathan Rea schwer und zog sich Knochenbrüche im Fuß zu. Eine Operation ist unausweichlich.

Schlimmer hätte die Superbike-WM 2025 für Jonathan Rea nicht beginnen können. Bereits in der ersten Session des ersten Testtages auf Phillip Island flog der sechsfache Weltmeister von seinem Motorrad und zog sich mehrere Brüche im linken Fuß zu. Nach einer Untersuchung im Medical-Center sowie in einem örtlichen Krankenhaus war klar: Für den Yamaha-Werkspiloten ist nicht nur der letzte Vorbereitungstest gelaufen, sondern auch das Rennwochenende!

Von Kameras wurde der Sturz am Ausgang von Kurve 2 nicht eingefangen. «Jonathan stürzte beim Herausbeschleunigen – man fährt an dieser Stelle im dritten Gang und ziemlich schnell. Er war auf der ersten fliegenden Runde mit einem frischen Hinterreifen», erklärte Teamchef Paul Denning gegenüber SPEEDWEEK.com geknickt. «Nach dem ersten Outing sagte er uns, dass im Winter gut gearbeitet wurde und er sich ausgezeichnet auf dem Motorrad fühlen würde. Die Performance war vielversprechend, denn er fuhr auf einem Long-Run mit 20 Runden in 1:30 min. Auch sein Gefühl mit neuen Reifen war gut.»

Der seit 2. Februar 38-Jährige stürzte per Highsider. «Der Grip-Level auf Phillip Island ist extrem hoch und wenn er dann plötzlich abreißt, folgen meistens sehr schmerzhafte Stürze», weiß Denning. «In diesem Jahr ist es nicht ganz so extrem, dennoch sehen wir hier praktisch nie Stürze mit einer längeren Rutschphase. Johnny war also in Schräglage, als der Grip abriss und die Traktionskontrolle entsprechend regelte. Das Hinterrad bekam wieder Haftung und die Folge war ein Highsider.»

Yamaha hat bereits kommuniziert, dass Rea wegen der Fußverletzung das erste Saisonmeeting auslassen wird. Mittlerweile ist auch klar, dass der 119-fache Superbike-Sieger operiert werden muss. «Es ist echt bitter, gerade weil wir technisch und personell viel für diese Saison geändert haben und alles prächtig zu funktionieren schien. Bei den Wintertests sehen wir den früheren Jonathan Rea, deshalb ist das Rückschlag», gab der Engländer zu. «Jonathan wird am Mittwoch hier in Australien einen Spezialisten aufsuchen, der auf Basis des CTs seine Einschätzung geben wird. Operieren wird sich Johnny aber in UK.»