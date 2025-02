Phillip Island, Tag 1: Ducati dominiert, Toprak fit

Die bange Frage, wie Toprak Razgatlioglu seinen Highsider am Vormittag verdaute, beantwortete der BMW-Star mit der drittbesten Rundenzeit. Den ersten Superbike-Testtag auf Phillip Island dominierte Ducati.

Weil am Vormittag für 20 min der Strom ausgefallen war und die erste Test-Session der Superbike-Kategorie unterbrochen werden musste, lief die zweite Session als Kompensation zehn Minuten länger. Die Piloten hatten es jedoch nicht eilig, auf die Strecke zu gehen. In den ersten Minuten war nur eine Handvoll Motorräder auf der Strecke. Jonathan Rea (Yamaha), der am Vormittag ebenfalls heftig stürzte, ist mit einem gebrochenen Fuß nur noch Zuschauer.

Mit einer 1:30,822 min setzte sich zunächst BMW-Star Toprak Razgatlioglu an die Spitze und bewies damit, dass er seinen Highsider vom Vormittag weggesteckt hat. Von den besten Zeiten war das aber noch weit entfernt. Schnellster in Session 1 war Ducati-Ass Nicolò Bulega in 1:29,454 min.

Entsprechend purzelten die Zeiten schnell. Zuerst Michael van der Mark (BMW), dann Álvaro Bautista (Ducati), Alex Lowes (Bimota) und Bulega verdrängten den Weltmeister in den ersten 20 Minuten von der Spitze. Bulega war es auch, der in 1:29,609 min für die erste Zeit unter 1:30 min sorgte.

Zum Vergleich: Sämtliche Rekorde werden vom Ducati-Werkspiloten gehalten. Bulega stellte 2024 als Rookie in 1:27,916 min den Pole-Rekord auf und fuhr mit 1:28,564 min die schnellste Rennrunde.

Bei noch 1:30 Std. führte unverändert Bulega. Zehn Minuten später, während die meisten Teilnehmer in ihren Boxen verweilten, legte Bulega in 1:29,519 min eine neue Messlatte auf und war damit nur 0,065 sec langsamer als am Vormittag. Und bei noch etwas mehr als einer Stunde sorgte der Vizeweltmeister in 1:29,132 min für die bis dahin schnellste Zeit. Dahinter lagen sein Aruba-it-Teamkollege Alvaro Bautista, Danilo Petrucci (Ducati) und Razgatlioglu mit fast 0,8 sec Rückstand!

Nach und nach schob sich das Feld enger zusammen. 25 Minuten vor dem Ende verkürzte Andrea Iannone (Ducati) auf nur 0,131 sec Rückstand auf Bulega. BMW-Star Razgatlioglu lag an dritter Position, Alex Lowes mit der neuen Bimota war Fünfter. Mit Andrea Locatelli tauchte auf Platz 6 ein Yamaha-Pilot auf einer vorderen Position auf. Honda wurde von Xavi Vierge (8.) und Kawasaki von Garrett Gerloff (9.) in den Top-10 vertreten.

15 min vor Ende bereiteten sich die Piloten auf eine letzte Zeitenjagd vor. Den Anfang machte Bulega, der zwei schnelle Runden unter 1:29 min und sich eine 1:28,765 min als beste Zeit notieren ließ. Aber dann nutzten einmal mehr Vögel die Rennstrecke als Landebahn und sorgten für rote Flaggen.

Die Unterbrechung war nur kurz, und etwa die Hälfte der Fahrer nutzte die verbliebenen acht Minuten für einen letzten Versuch. Mehrere Teilnehmer fuhren ihre persönlich schnellste Rundenzeit, auf den vorderen Positionen gelang aber nur Bautista als Fünfter ein deutlicher Schritt nach vorn. Es blieb bei der Tagesbestzeit von Bulega.

Die meisten Runden in der zweiten Session spulte Michael van der Mark (BMW) mit 39 ab. Auffällig wenige Umläufe fuhren Rookie Yari Montella (Barni Ducati) und Iker Lecuona (Honda) mit nur zwölf und zehn Runden.

Der Eindruck nach dem ersten Testtag: Die Kräfteverhältnisse scheinen sich im Vergleich zu 2024 nicht grundlegend geändert zu haben. Ducati ist mit vier Motorrädern in den Top-5 der dominierende Hersteller. BMW macht mit etwas Rückstand ebenfalls einen starken Eindruck, dahinter Rückkehrer Bimota. Kawasaki, Honda und Yamaha liegen etwa gleichauf.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag, 2. Session Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:28,765 min min 2. Andrea Iannone (I) Ducati 1:29,263 + 0,498 sec 3. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:29,334 + 0,569 4. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:29,712 + 0,947 5. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:29,828 + 1,063 6. Alex Lowes(GB) Bimota 1:29,883 + 1,118 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:29,886 + 1,121 8. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:29,982 + 1,217 9. Xavi Vierge (E) Honda 1:30,023 + 1,258 10. Garret Gerloff (USA ) Kawasaki 1:30,048 + 1,283 11. Michael vd Mark (NL) BMW 1:30,099 + 1,334 12. Sam Lowes (GB) Ducati 1:30,150 + 1,385 13. Remy Gardner (AUS ) Yamaha 1:30,223 + 1,458 14. Axel Bassani (I) Bimota 1:30,287 + 1,522 15. Scott Redding (GB) Ducati 1:30,412 + 1,647 16. Tito Rabat (E) Yamaha 1:30,951 + 2,186 17. Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:31,283 + 2,518 18. Tarran Mackenzie (GB) Honda 1:31,371 + 2,606 19. Yari Montella (I) Ducati 1:31,582 + 2,817 20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:31,674 + 2,909 21. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 1:31,770 + 3,005 22. Iker Lecuona (E) Honda 1:32,196 + 3,431