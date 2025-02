Superbike-WM 2025: Phillip Island mit 24 Motorrädern

Zuerst ein letzter Test, dann das erste Meeting auf Phillip Island. Fans der Superbike-WM können sich in der kommenden Woche auf den Beginn einer spannenden Saison freuen. Wer dabei sein wird.

Vier Monate nach dem Saisonfinale in Jerez ist die Wartezeit auf den Auftakt der Superbike-WM 2025 fast überstanden. Mit Bimota kehrt ein klangvoller Name ins Fahrerlager zurück und insgesamt 23 Stammfahrer werden um Punkte kämpfen.

Mit acht Fahrern ist Ducati die quantitativ stärkste Marke, zwei Fahrer mehr als 2024. Das Team Barni Spark setzt eine zweite V4R mit Supersport-Aufsteiger Yari Montella neben Routinier Danilo Petrucci ein. Dazu hat das deutsche Team MGM Bonovo nach vier Jahren BMW auf Ducati gewechselt. Mit Fahrer Scott Redding wurde verlängert. Aushängeschild der Italiener sind Nicolò Bulega und Álvaro Bautista im Aruba.it Werksteam.

Mit weiterhin sechs Motorrädern ändert sich für Yamaha nichts an der Zahl, aber an den Teams. Während Motoxracing auf zwei Piloten aufstockt, hat sich GMT94 aus der Top-Kategorie zurückgezogen. Im vergangenen Jahr war Andrea Locatelli der beste Yamaha-Pilot, 2025 wird von Rekordweltmeister Jonathan Rea eine deutliche Steigerung erwartet. Im Team Giansanti Racing tritt mit Dominique Aegerter der einzige deutschsprachige Teilnehmer an.

Erneut vier Bikes hat Honda im Feld, zwei im Werksteam und zwei bei Petronas MIE. Allerdings bringt die Honda Racing Corporation ein zusätzliches Motorrad für Testfahrer Tetsuta Nagashima mit, der mit einer Wildcard auf Phillip Island dabei sein wird. Die Anzahl der Motorräder beim Test und am Rennwochenende steigt daher auf 24.

BMW hat 2025 nur noch zwei Motorräder in der Startaufstellung. Mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark hat der bayerische Hersteller aber zwei starke Fahrer unter Vertrag. Viel wird aber davon abhängen, wie konkurrenzfähig das neue Homologationsmodell der M1000RR sein wird.

Weil die bisherige Struktur von Kawasaki die Rückkehr von Bimota abwickelt, sind Alex Lowes und Axel Bassani 2025 mit der neuen KB998 unterwegs. Bei den Wintertests hinterließ das neue Motorrad einen starken Eindruck. Nur eine ZX-10RR setzt das neue Werksteam Puccetti Racing mit Garrett Gerloff ein.