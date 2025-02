Phillip Island, 3. Session: Bulega meilenweit voraus

Superbike-Vizeweltmeister Nicolo Bulega fährt bei den Tests in Australien auch am Dienstag in seiner eigenen Liga, lediglich BMW-Gigant Toprak Razgatlioglu kann in den Top-5 mit den Ducati-Assen mithalten.

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega hat am Montag mit 1:28,765 min für die überragende Bestzeit gesorgt, der Vizeweltmeister fuhr eine halbe Sekunde schneller als die folgenden Andrea Iannone (Pata Go Eleven Ducati) und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW).



Die Fahrer haben auch am Dienstag zweimal zwei Stunden Streckenzeit, um ihre Maschinen final auf den WM-Auftakt am kommenden Wochenende vorzubereiten.

Danilo Petrucci führte die Zeitenliste mit 1:29,201 min länger an, bis kurz vor Halbzeit der insgesamt 3. Session Bulega mit 1:28,902 min die Spitze übernahm.



Kurz darauf gab es eine Unterbrechung, weil die Piste nach einem Sturz von Kawasaki-Werksfahrer Garrett Gerloff gereinigt werden musste.

Die letzten 15 Minuten nutzten bei 19 Grad Celsius Luft- und 23 Grad Asphalttemperatur einige Fahrer für die Zeitenjagd, Bulega sorgte mit 1:28,680 min für die bislang schnellste Runde während des Tests.



Sämtliche Rekorde auf Phillip Island werden vom Italiener gehalten, der 2024 eine fantastische Rookie-Saison zeigte. Der 25-Jährige stellte in 1:27,916 min den Pole-Rekord auf und fuhr mit 1:28,564 min die schnellste Rennrunde.

Wie bereits am Montag sahen wir vier Ducati in den Top-5, auf Bulega, Iannone und Petrucci folgt der Weltmeister auf einer BMW, dann kommt Bautista.



Hinter diesem Quintett herrscht Vielfalt und es platzierten sich Andrea Locatelli (Yamaha), das Bimota-Duo Alex Lowes und Axel Bassani sowie Xavi Vierge (Honda). Kawasaki-Einzelkämpfer Gerloff wurde nach seinem Sturz nur 16.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) verlor 1,937 sec, was Position 18 bedeutet.

Rekordchampion Jonathan Rea (Pata Yamaha) hat sich bei seinem Sturz am Montag drei Knochen im linken Fuß gebrochen, wird sich in Europa operieren lassen und beim Saisonstart fehlen.



Der Malaysier Zaqhwan Zaidi (Petronas Honda) verpasst nach den Tests in Jerez und Portimao auch jene in Australien, weil es Probleme mit seinem Visum gibt.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Dienstag, 3. Session:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:28,680 min

2. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,482 sec

3. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,499

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,701

5. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,797

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,813

7. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,854

8. Axel Bassani (I), Bimota, +0,947

9. Xavi Vierge (E), Honda, +1,132

10. Scott Redding (GB), Ducati, +1,182

11. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,193

12. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,268

13. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,312

14. Yari Montella (I), Ducati, +1,463

15. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,565

16. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,670

17. Tetsuya Nagashima (J), Honda, +1,931

18. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,937

19. Tito Rabat (E), Yamaha, +1,958

20. Iker Lecuona (E), Honda, +1,962

21. Bahattin Sofuoglu (TR), Yamaha, +2,411

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,450