Dominique Aegerter (17.): «Spüre meinen Körper»

Dominique Aegerter (Yamaha) absolvierte beim Superbike-Test auf Phillip Island ein umfangreiches Programm. Seine Schulter bereitet ihm nach seinem Mountainbike-Unfall im letzten August immer noch Probleme.

Yamaha-Pilot Dominique Aegerter hatte im Winter alles andere als eine ideale Saisonvorbereitung. Im August des letzten Jahres hatte er sich bei einem Trainingsunfall mit dem Mountainbike verletzt. Er hatte sich auf der rechten Seite vier Rippen gebrochen, dazu das Schlüsselbein; das Schulterblatt und Schulterdach waren angebrochen.

Auf die Rennen in Magny-Cours, Cremona und Aragon musste er verzichten. Zum Saisonende in Estoril und Jerez war der Schweizer wieder dabei. Bei den Wintertests 2025 im Januar 2025 in Jerez und Portimao klagte Aegerter über Schmerzen in der rechten Schulter, worauf er sich am 1. Februar in Bern die Platte mit den sieben Schrauben, die nach dem Unfall eingesetzt wurden, entfernen ließ. Dementsprechend konnte der 34-Jährige in den letzten Wochen wenig trainieren.

Beim zweitägigen Test auf Phillip Island war Aegerter auf Rang 17 in der kombinierten Zeitenliste zu finden – mit 1,781 sec Rückstand auf den Schnellsten Nicolo Bulega. «Dass ich in den letzten Wochen nicht mit der Rennmaschine gefahren bin, hat sich auch bemerkbar gemacht. Ich spüre meinen Körper und natürlich auch die Schulter. Wir brauchen sicher noch etwas Zeit, um den Rückstand auf die anderen aufzuholen, denn im Vergleich zum letzten Jahr waren wir bei den Tests hier ein bisschen stärker», meinte Aegerter. «Hoffentlich können wir uns bis zum Wochenende verbessern. Wir haben genug Daten, die wir analysieren müssen, und das werden wir zusammen mit den Yamaha-Jungs sehr sorgfältig tun. Wir werden alles geben, um das Wochenende am Freitag richtig zu beginnen. Abschliessend möchte ich mich bei allen für die gute Arbeit in diesen zwei Tagen bedanken.»

Das Wetter spielte an den beiden Tagen auf Phillip Island gut mit – was besonders für den Schweizer mit seinem Trainingsrückstand sehr wichtig war. Nur am zweiten Tag hat es um die Mittagszeit etwas geregnet. «Der vorübergehende Wetterwechsel hatte auch etwas Positives, denn wir konnten die Regenreifen ausprobieren», betonte Aegerter. «Abgesehen davon haben wir ein straffes Programm abgearbeitet. Dazu gehörten viele Boxenstopps zum Reifenwechsel, die bei den langen Rennen an diesem Wochenende obligatorisch sind. In den letzten beiden Tagen haben wir vor allem an den Reifen gearbeitet, aber auch an der Abstimmung und an neuen Teilen von Yamaha, was einige Vergleichstests erforderte.»

Am kommenden Wochenende finden auf Phillip Island die ersten Saisonrennen statt. Dass Aegerter die australische Strecke sehr gut liegt, hat er im letzten Jahr unter Beweis gestellt – damals erzielte er die Ränge 6, 7 und 10.

© Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Tarran Mackenzie © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Alex Lowes und Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolo Bulega © Gold & Goose Ryan Vickers © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner Zurück Weiter