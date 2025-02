Stark: Nicolò Bulega (Ducati) fuhr viermal Bestzeit

Wenn sich beim Phillip-Island-Test ein Favorit für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 herauskristallisiert hat, dann ist es Nicolò Bulega. Der Ducati-Werkspilot fuhr in jeder Session Bestzeit.

Der zweitägige Superbike-Test auf Phillip Island bestand aus vier Sessions zu je zwei Stunden. Nach Bestzeiten am Montag dominierte Nicolò Bulega auch am Dienstag und beendet die letzte Vorbereitung auf das erste Saisonmeeting mit einem überlegenen Vorsprung von fast 0,5 sec auf Markenkollegen Andrea Iannone.

«Das ist eine schöne Sache, besser wäre es aber, wenn mir das am Rennwochenende und nicht beim Test gelingen würde. Ich nehme es aber gerne mit», meinte Bulega nüchtern. «Mir liegen diese schnellen und langen Kurven wie auf Phillip Island – es ist eine meiner Lieblingsrennstrecken. Außerdem funktioniert die Ducati hier ausgesprochen gut, das konnte man schon in Vergangenheit beobachten. Es kommen also mehrere Faktoren zusammen, weshalb ich mich auf der Strecke so ausdrücken kann.»

Erstaunlich: Der Ducati-Pilot fuhr in der vierten Session lediglich sechs Runden, inklusive Out- und In-Lap. «Es waren vier fliegende Runden«, bestätigte der Vizeweltmeister von 2024. «Ich fuhr lediglich die letzten zehn Minuten. Erst als Redding eine ordentliche Rundenzeit fuhr, setzte ich mich auf mein Motorrad. Das zeigt, dass ich ein gutes Gefühl mit dem Bike habe und sofort schnell sein kann.»

Während der beiden Testtage waren die Temperaturen lediglich um 18 Grad Celsius, am Wochenende soll es deutlich wärmer werden. «Das wird nicht viel ändern. Vielleicht müssen wir das Set-up geringfügig anpassen, aber wenn man wie ich ein gutes Gefühl hat, macht das nichts.»