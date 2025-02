Phillip Island, 4. Session: Ducati vor BMW und Yamaha

Nicolo Bulega war in allen vier Sessions der Schnellste

In der vierten und letzten Session der Superbike-Tests auf Phillip Island waren die Bedingungen nur in den letzten zehn Minuten sehr gut. Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu lieferten sich einen Showdown.

Nach sonnigem Morgen zogen über dem Phillip Island Grand Prix Circuit immer mehr Wolken auf, um 12.30 Uhr begann es während der dritten Supersport-Session zu nieseln. Als um 13.40 Uhr Ortszeit, das Territorium Victoria ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, die vierte und letzte Testsession der Superbikes begann, war die Strecke nass.

In den ersten 20 min passierte nichts, die Teams bauten ihre Motorräder für die neuen Verhältnisse um. Dann ging als Erster Wildcard-Pilot Tesuya Nagashima (Honda) hinaus, gefolgt von Remy Gardner, Dominique Aegerter (beide Yamaha) und Garrett Gerloff (Kawasaki).

Der Malaysier Zaqhwan Zaidi aus dem Team Petronas Honda ist nach Problemen mit seinem Visum endlich an der Rennstrecke in Australien angekommen und wollte seine ersten Runden drehen. Das Glück ist ihm nicht hold: Er bekam bei der ersten Überquerung des Zielstrichs die schwarze Flagge mit seiner Startnummer 21 gezeigt (sofort an die Box), weil sein Transponder nicht funktionierte – vier Kurven später stürzte der Rookie.

Zur Halbzeit der zweistündigen Session waren acht von 23 Fahrer auf der Strecke, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) führte mit 1:43,750 min.



In der letzten halben Stunde wurden die Bedingungen deutlich besser, wie auch der Blick auf die Zeitenliste offenbarte. Erst übernahm Klassenneuling Yari Montella mit 1:35,129 min die Spitze, im Vorjahr war der Italiener Supersport-Vizeweltmeister, dann stürmte Scott Redding aus dem deutschen Ducati-Privatteam MGM Bonovo mit 1:32,131 min nach vorne.

Die Strecke wurde mit jeder Minute schneller, entsprechend konnten sich in den letzten sieben Minuten alle Fahrer steigern und es gab mächtig viel Action.



Vizeweltmeister Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam gelang am Ende erneut die Bestzeit, der Italiener blieb 0,114 sec vor Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) und Andrea Locatelli (Pata Yamaha). Es folgen Andrea Iannone (Ducati), Alex Lowes (Bimota) und der zweifache Champion Alvaro Bautista.

Weil nicht alle Fahrer ihre schnellste Runde fuhren, als die Bedingungen am besten waren, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.