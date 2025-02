Alvaro Bautista: Sein Vertrauen in Ducati ist zurück

Erster Trainingstag der Superbike-WM 2025: Alvaro Bautista fühlt sich auf seiner Ducati wieder wohl und sieht seine Rennpace als Stärke. Doch der Wind und Pflichtboxenstopp auf Phillip Island fordern ihn heraus.

Vorhang auf für die Superbike-WM 2025. Nach den Tests in Phillip Island zu Wochenanfang begann für die 23 WM-Piloten am Freitag die erste Zeitenjagd des Jahres. Alvaro Bautista geht in seine vierte Saison im Aruba.it-Ducati-Werksteam und zeigte sich nach dem Trainingsauftakt optimistisch. Sein klares Ziel: wieder in den Titelkampf eingreifen.

Mit einer Bestzeit von 1:29,515 min belegte Bautista in der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings Rang 3. Zwar liegt er damit deutlich hinter Teamkollege Nicolo Bulega, doch der Spanier bleibt gelassen. «Ich bin glücklich», stellte er klar. «Mein altes Gefühl, als ich 100 Prozent Leistung abrufen konnte, ist zurückgekehrt.»

Im zweiten Training gelang ihm jedoch keine Verbesserung. «Am Morgen fühlte ich mich gut, später, bei höheren Temperaturen, hatte ich mehr zu kämpfen.» Während der Asphalt am Vormittag 25 Grad Celsius hatte, stieg die Temperatur am Nachmittag um 10 Grad. «Wir haben einige Anpassungen an der Hinterradaufhängung vorgenommen. Doch die hohen Temperaturen beeinflussten ein wenig den Grip in maximaler Schräglage.»

Ein weiterer Faktor machte Bautista auf Phillip Island besonders zu schaffen: der Wind. «Im letzten Sektor fehlte mir das passende Timing, denn dort war der Wind stärker als bei den Tests. In den Kurven 11 und 12 verlor ich viel Zeit.» Ein Blick auf die Sektorenzeiten bestätigt dies. Im letzten Sektor war er Viertbester und verlor 0,137 Sekunden auf Bulega.

Bautista sieht dennoch eine klare Stärke: «Die Rennpace. Wir sind mit Sicherheit ab Rennmitte gut aufgestellt, wenn die Reifen etwas nachlassen.»

Allerdings fällt dieser Vorteil in Phillip Island weniger ins Gewicht. Aufgrund des verpflichtenden Boxenstopps in beiden Hauptrennen werden neue Pirelli aufgezogen, sodass keiner der Fahrer mit stark abbauenden Reifen zu kämpfen hat. «Die Situation ist für alle gleich, wir starten alle wieder bei null», analysierte Bautista. Den Pflichtstopp sieht er als leichten Nachteil, da er normalerweise mit nachlassenden Reifen besonders stark ist.

Trotz allem bleibt Bautista nach dem ersten Trainingstag positiv gestimmt. «Ich kann das Bike in jeder Situation so fahren, wie ich will.» Mit diesem Vertrauen in seine Ducati Panigale V4R geht er optimistisch in das Wochenende – in der Hoffnung, sich weiter zu steigern.