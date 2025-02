Phillip Island, Lauf 1: Ducati-Sieg, Toprak machtlos

Den ersten Sieg der Superbike-WM 2025 sicherte sich Ducati-Pilot Nicolò Bulega. Für Platz 2 auf dem Podium musste BMW-Star Toprak Razgatlioglu wie ein Löwe kämpfen.

In der Superpole am Vormittag hatte sich Nicolò Bulega (Ducati) erwartungsgemäß den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Italiener starteten Toprak Razgatlioglu (BMW) und Andrea Iannone (Ducati) in den ersten Lauf. In den ersten drei Startreihen qualifizierten sich fünf Ducati sowie zwei BMW und Yamaha. Bimota folgt mit Alex Lowes auf Platz 10. Der einzige deutschsprachige Teilnehmer, Dominique Aegerter (Yamaha), ging als 15. in das erste Saisonrennen.

Nicht dabei waren Jonathan Rea (Yamaha) und Iker Lecuona (Honda) nach Stürzen beim Test bzw. Superpole. Beide zogen sich Brüche im linken Fuß zu. Weil er in keiner Session die 105-Prozent-Hürde schaffte, musste Rookie Zaqhwan Zaidi zuschauen. Der bedauernswerte Petronas Honda-Pilot fuhr die CBR1000RR erstmals in Australien.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Subaru Safety Cars © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega Führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Andrea Iannone © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Die Temperaturen stiegen auf der malerischen Insel Phillip Island am Samstag auf 34 Grad Celsius deutlich. Sonnenschein und ein fast wolkenloser, blauer Himmel sorgten bei Rennstart um 16 Uhr für den passenden Rahmen für den Superbike-Auftakt. Nach spätestens elf Runden war ein Boxenstopp für einen Reifenwechsel vorgeschrieben.

Der Sieger war praktisch nach Runde 1 ermittelt. Bulega gewann den Start und setzte sich sofort vom Rest des Feldes ab. Und als der auf Platz 2 liegende Andrea Iannone (Ducati) ein technisches Problem bekam, profitierte der Ducati-Werkspilot und baute seinen Vorsprung mit einem Schlag um zwei Sekunden aus. Auch den Boxenstopp absolvierte der Italiener ohne Fehler und gewann nach 20 Runden souverän mit 5 sec Vorsprung.

Um die übrigen Podestplätze kämpften Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista und Scott Redding. Es war offensichtlich, dass der BMW-Pilot im Nachteil ist, aber das bügelte der Weltmeister mit Kampfgeist wieder aus. Als der 28-Jährige nach dem Boxenstopp als Zweiter einen kleinen Vorsprung auf die Ducati-Piloten hatte, kontrollierte er das Rennen und brachte Platz 2 nach Hause.

Der Kampf um Platz 3 dauerte bis in die letzte Runde. Bautista führte diese Gruppe an, seine Markenkollegen Redding, Danilo Petrucci und Iannone hatte der Spanier aber bis kurz vor Schluss im Nacken. Erst als sich seine Verfolger in Positionskämpfe verstrickten, konnte sich der zweifache Superbike-Weltmeister wieder nach vorn orientieren – auf der Ziellinie hatte er bis auf 0,3 sec zu Razgatlioglu aufgeschlossen!

Den Ducati-Triumph vervollständigten Petrucci, Redding und Iannone auf den Plätzen 4 bis 6!

Die Yamaha-Fahne hielt Andrea Locatelli als Siebter hoch. Der Italiener fuhr ein unauffälliges, aber fehlerfreies und konstantes Rennen.

Im ersten Rennen konnte Bimota die hohen Erwartungen mit Alex Lowes (8.) und Axel Bassani (9.) nicht ganz erfüllen. Die beste Honda brachte Xavi Vierge auf Rang 11 ins Ziel.

Als Zwölfter im Ziel wurde Dominique Aegerter zweitbester Yamaha-Pilot und holte seine ersten vier WM-Punkte der neuen Saison.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Iannone, Bautista und Razgatlioglu in die erste Kurve, dann Petrucci, Redding, Locatelli und Gardner. Aegerter auf 15.



Runde 1: Bulega 0,5 sec vor Iannone und 1,2 sec vor Razgatlioglu. Hinter dem BMW-Piloten stehen drei Ducati an! Aegerter auf 13. Gardner gestürzt.



Runde 2: Iannone fällt offenbar mit einem technischen Problem zurück. Bulega in 1:29,345 min um 2,8 sec vor Razgatlioglu, Petrucci und Bautista. Sturz Montella.



Runde 3: Bulega fährt eine Sekunde schneller als der Rest und zieht mühelos um 3,8 sec davon. Razgatlioglu unter Druck von Bautista, Redding und Petrucci. Iannone auf Platz 9 weiter dabei. Aegerter weiter auf 13.



Runde 4: Redding vorbei an Bautista auf Platz 3. Bassani mit Bimota auf Platz 7. Honda-Pilot Vierge Neunter.



Runde 5: Bulega schon 5,4 sec vor Razgatlioglu und dem Ducati-Trio. Gerloff gestürzt.



Runde 6: Toprak muss in Kurve 1 weit gehen und fällt auf Platz 5 zurück. Direkt hinter ihm sein BMW-Teamkollege van der Mark. Vier Ducati vorn!



Runde 7: Bautista und Redding kämpfen um Platz 2 und setzen sich von den Verfolgern ab. Locatelli mit der einzigen Yamaha in den Top-10. Rabat steuert die Boxengasse an.



Runde 8: Bulega um 6,6 sec vor Bautista und Redding, die Toprak wieder im Nacken haben.



Runde 9: Bulega und Bautista und weitere Piloten kommen zum Reifenwechsel an die Box. Razgatlioglu führt vor Redding und Locatelli. High-Speed-Crash von van der Mark in Kurve 1.



Runde 10: Jetzt kommen auch Razgatlioglu, Redding und der Rest an die Box.



Runde 11: Das Feld sortiert sich noch.



Runde 12: Bulega führt um 6,6 sec vor Razgatlioglu und 7,7 sec vor Bautista. Dann Redding, Petrucci, Iannone, Locatelli, Bassani, Alex Lowes und Vierge. Aegerter Elfter. Gardner gibt das Rennen mit einem Motorschaden endgültig auf.



Runde 13: Razgatlioglu fährt schneller als Bautista, der mit Redding beschäftigt ist. Iannone fährt wieder Rundenzeiten, als wäre nichts gewesen.



Runde 14: Bautista, Redding, Petrucci, Iannone und Locatelli innerhalb 1,5 sec.



Runde 15: Bulega kontrolliert das Rennen mit 6,5 sec Vorsprung auf Razgatlioglu. Aegerter auf Platz 12.



Runde 16: Bautista (3.) kann sich leicht absetzen.



Runde 17: Die Top-3 unverändert. Redding (4.) unter Druck von Petrucci.



Runde 18: Petrucci vorbei an Redding auf Platz 4. Locatelli, Alex Lowes und Bassani kämpfen um Platz 7. Aegerter Zwölfter.



Runde 19: Bautista holt auf Razgatlioglu auf – nur 0,5 sec zurück!



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Bautista.