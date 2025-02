Hitzeschock: Danilo Petrucci stand vor Herzinfarkt

Danilo Petrucci trotzte beim Superbike-WM-Auftakt auf Phillip Island der Hitze und fuhr mit seiner Ducati auf Rang 4 – doch der Tag war für den Barni-Piloten eine Tortur.

Für Danilo Petrucci (Ducati) begann die Superbike-WM-Saison 2025 mit einem starken Ergebnis. Als Vierter setzte sich der Italiener als bester Privatfahrer durch und blieb bis zum Ende in Schlagdistanz zu den Podiumsplätzen. Am Ende fehlten ihm 6,813 Sekunden auf Sieger Nicolò Bulega (Ducati), doch nur zwei Sekunden auf den Zweiten Toprak Razgatlioglu (BMW).

Petrucci startete aus der zweiten Reihe und mischte von Beginn an im engen Kampf an der Spitze mit. Während Bulega sich frühzeitig absetzte, kämpften die Ducati-Piloten Andrea Iannone, Álvaro Bautista, Scott Redding und BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu um die Verfolgerpositionen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Subaru Safety Cars © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega Führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Andrea Iannone © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Den Rennverlauf fasste ‹Petrux› knapp zusammen: «Der Grip war niedrig, ich konnte nicht pushen. Die Rennpace war fast eine Sekunde langsamer als beim Test. Das Bike blieb nicht auf der Ideallinie – ich weiß nicht, was fehlt.» Trotz der Schwierigkeiten entsprach das Rennen seinen Erwartungen. «Scott hatte eine ähnliche Pace, es war ein Kampf zwischen mir, Toprak, Álvaro, Iannone und Redding. Am Sonntag wird es ähnlich sein.»

Mit einem Rivalen hatte Petrucci allerdings nicht gerechnet: Scott Redding. «Ich hätte nicht erwartet, dass er vom ersten Rennen an so stark sein würde. Für die Zuschauer ist das gut – für uns Fahrer bedeutet es mehr Konkurrenz.»

Während Petrucci sich gegen Redding und Iannone durchsetzen konnte, machte ihm das Wetter schwer zu schaffen. Neben starkem Wind sorgten 36 Grad Celsius für extreme Belastung. Nach dem Rennen stand er kurz vor einem Kreislaufkollaps.

«Ich hatte beinahe einen Herzinfarkt! Ich habe extrem viel geschwitzt, dann musste ich ins Parc fermé, habe mich dort weiter aufgeheizt und noch mehr geschwitzt. Ich riskierte einen Hitzeschlag. Natürlich will ich nicht Fünfter sein, aber in diesem Moment wollte ich nur noch in die Box und ins Eisbad springen.» Die Temperaturen erinnerten ihn an Malaysia und Indonesien – für den Rennsonntag hofft er auf kühlere Bedingungen.