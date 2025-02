Andrea Iannone (Ducati): Reifen und Kupplung kaputt

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island wurde Andrea Iannone unter Wert geschlagen. Welche Probleme er hatte und warum der Ducati-Privatier glücklich über Platz 6 ist.

In Runde 2 des Eröffnungsrennens der Superbike-WM 2025 sahen wir eine Szene, die sich maßgeblich auf den Rennverlauf auswirkte. Aus der ersten Reihe gestartet belegte Andrea Iannone Platz 2 hinter dem überragenden Nicolò Bulega (Ducati), doch plötzlich richtete der frühere MotoGP-Pilot sein Motorrad auf und wurde langsamer.

Die dicht hinter ihm liegenden Fahrer waren überrascht, verließen ihre Linie und büßten Zeit ein. Der Vorsprung des späteren Rennsiegers auf den Zweiten wuchs allein in dieser Runde um 2,3 sec an und in der großen Verfolgergruppe gab es zahlreiche Positionsveränderungen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Subaru Safety Cars © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega Führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Andrea Iannone © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Iannone setzte das Rennen aber fort und fiel mit langsamen Rundenzeiten zeitweise bis auf Platz 11 zurück. «Ich hatte das Gefühl, als wäre der Motor kaputtgegangen. Plötzlich hatte ich keinen Grip am Hinterrad und wäre fast in jeder Kurve per Highsider abgeflogen», schilderte Iannone SPEEDWEEK.com. «Es war, als würde ich auf Eis fahren. Ich konnte weder normal bremsen noch einlenken oder beschleunigen. Sobald ich ans Gas ging, stellte sich das Bike quer. Es war unglaublich, so etwas habe ich nie zuvor erlebt! Ich glaubte, es wäre wegen der Hitze, aber dann wäre es für alle gleich gewesen. »

Denn nachdem der Go Eleven Ducati-Pilot in Runde 9 seinen Boxenstopp absolviert hatte, startete er eine starke Aufholjagd und fuhr bis auf Platz 6 nach vorn. «Ich fuhr nur noch 1:31 min und als ich den Reifen wechselte, war ich auf einen Schlag eine volle Sekunde schneller», berichtete Iannone. «Am Ende fehlten mir sieben Sekunden auf den Sieger, aber allein fünf habe ich in der ersten Rennhälfte wegen des Reifens verloren. Ich wäre also knapp hinter Nicolò ins Ziel gekommen. Ich muss es so hinnehmen. Hätten wir keinen Boxenstopp gehabt, hätte ich das Rennen wahrscheinlich nicht zu Ende fahren können. Letztendlich hatte ich Glück.»

Später stellte sich heraus: Zusätzlich zu dem offenkundig fehlerhaften Reifen hatte Iannone mit einer defekten Kupplung zu kämpfen. Wegen einer gebrochenen Feder rutschte die Kupplung der Go-Eleven-V4R, was der 35-Jährige durch Anpassen der Motorbremse ein Stück weit kompensieren konnte.