Alex Lowes (Bimota): «Schwer, sich über P8 zu freuen»

Nach der starken Performance bei den Wintertests hielt man bei Bimota Podestplätze für möglich. Beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island brachte Alex Lowes aber nur Platz 8 ins Ziel. Wie der Engländer das Ergebnis einsc

Die Rückkehr von Bimota in die Superbike-WM wurde mit Spannung erwartet. Am Samstag auf Phillip Island musste sich die neue KB998 in der Superpole und im ersten Lauf erstmals in entscheidenden Sessions bewähren. Als Zehnter im Qualifying und auf der achten Position beim Renndebüt sorgte Alex Lowes für die besten Ergebnisse, die für viele Beobachter enttäuschend waren – schien Bimota doch bei den Wintertests auf Augenhöhe mit BMW und besser als Yamaha, Kawasaki und Honda zu sein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Subaru Safety Cars © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Nicolò Bulega Führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Scott Redding & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Andrea Iannone © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista Zurück Weiter

Für Lowes ist das Glas jedoch halb voll und nicht halb leer.



«Wir dürfen nicht vergessen, dass es das erste Rennen der KB998 gewesen ist und wir im Winter das Bike nie bei solch heißen Bedingungen testen konnten. Außerdem haben wir nur den SC1-Reifen zur Verfügung und die Strecke ist im Vergleich zu 2024 sehr verändert», erklärte der Engländer in kleiner Journalistenrunde. «Jeder möchte besser abschneiden, ich natürlich auch. Wir kamen hier aber nicht wirklich in die Positionskämpfe hinein und fuhren eher am Ende der Gruppe. Letztlich war es ein gutes Rennen, und wir haben eine gute Basis gelegt und brauchbare Daten und Informationen gesammelt. Für Sonntag werden wir versuchen, uns zu verbessern. Abgesehen vom Ergebnis war das Rennen unterhaltsam.»

Der Bimota-Pilot verweist zu Recht darauf, dass die Ergebnisse bei Tests nie die volle Wahrheit sprechen.



«Wir müssen geduldig sein und nicht zu viel erwarten. Nach den starken Wintertests hatten wir uns mehr erhofft, aber erst, wenn die Ampel erlischt, stellt sich die wahre Konkurrenzfähigkeit heraus», betonte der 34-Jährige. «Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir für ein neues Projekt nicht schlecht dastehen. Es ist nicht leicht, sich über einen achten Platz zu freuen, für mich ist es dennoch ein guter Beginn. Wir möchten Bimota zurück nach vorn bringen, aber wir starten bei null. Wichtig ist, dass wir gut zusammenarbeiten. Ich persönlich bin zufrieden mit der Performance.»

Lowes sagte im Winter, dass die Basis der KB998 auf dem Niveau der Kawasaki sei, mit der er im vergangenen Jahr WM-Vierter wurde und auf Phillip Island das Superpole-Race und den zweiten Lauf gewinnen konnte.



«Wir können uns nicht mit 2024 vergleichen, als wir ein anderes Motorrad hatten», winkt der Engländer ab. «Deshalb war ich ein wenig nervös, denn die Kawasaki funktioniert auf Phillip Island prächtig. Im vergangenen Jahr habe ich Rennen gewonnen, aber auch 2020 bei meinem Debüt mit der ZX-10RR. Ich hatte das Gefühl, hier wirklich ein Wörtchen mitreden zu können, und das tat ich auch. Im Vergleich dazu ist es mit der Bimota anders, aber wenn sie hier vielleicht etwas schlechter funktioniert, ist sie umso besser auf europäischen Pisten. Das ist mein Gefühl.»