Nicolò Bulega (1./Ducati): Dominanter Traumstart

Kaum jemand zweifelte daran, dass Nicolò Bulega Lauf 1 der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island nicht gewinnen würde. Dass er aber so früh einen großen Vorsprung haben würde, überraschte den Ducati-Piloten selbst.

Nach Bestzeiten in jeder Test-Session und auch in jedem Training und der Superpole am Rennwochenende war Nicolò Bulega der Favorit auf den Sieg im ersten Superbike-Lauf auf Phillip Island – und nachdem der Italiener dieser Erwartung gerecht wurde, ist der Ducati-Werkspilot auch der Mann, den es am Sonntag zu schlagen gilt.

«Vor dem Rennen war ich ehrlich gesagt etwas nervös», räumte Bulega gegenüber SPEEDWEEK.com ein. «Ich musste immer daran denken, dass Rennen immer etwas anders laufen als erwartet. Man muss auf alles Mögliche aufpassen und andere Fahrer könnten gefährliche Aktionen tun, um das erste Rennen zu gewinnen. Mir war also bewusst, dass es kein Selbstgänger sein.»

Der Italiener fuhr aber einen blitzsauberen Start-Ziel-Sieg ein. Bereits nach der ersten Runde lag er um 0,5 sec vorn, nach zwei Runden standen 2,8 sec zur Buche. Dabei profitierte der 25-Jährige zwar von einem Problem von Markenkollegen Andrea Iannone, durch das seine Verfolger aufgehalten wurden, aber auch in den darauffolgenden Runden baute er sein Polster konstant aus, teilweise um eine Sekunde pro Runde.

«Wie das ablief, hatte ich nicht erwartet. Ich wollte zwar von Beginn an pushen und mich absetzen, aber als ich nach zwei Runden meinen Vorsprung gesehen habe, dachte ich wow, das ist viel. Alles lief gut», schilderte der Ducati-Pilot. «In den ersten fünf Runden habe ich wirklich alles gegeben, mehr war nicht möglich. Danach habe ich, sagen wir, 99 Prozent gegeben. Das gab mir etwas Spielraum.»

Bulega erneuert seine Kritik, dass ein Reifenwechsel vorgeschrieben war. «Ich hatte keinerlei Probleme. Diesen Speed hätte ich 25 Runden am Stück fahren können. Gut, es war im ersten Rennen sehr heiß, aber in jedem Fall hätte ich das Rennen sehr ordentlich beenden können. Für mich sind die Reifen hier absolut in Ordnung.»