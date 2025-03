Portimão-Test, Tag 1: BMW vor Ducati, Yamaha, Honda

Der erste Testtag der Superbike-WM 2025 in Portimão nahm am Nachmittag Fahrt auf. Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) sorgte standesgemäß für die schnellste Zeit. Solides Debüt von Augusto Fernández (Yamaha).

Am Vormittag des ersten Testtages in Portimão war auf nasser Piste nicht viel passiert. In der zweiten Tageshälfte besserten sich die Bedingungen jedoch deutlich. Trotz kühler Temperaturen trocknete das Autódromo Internacional do Algarve dank Sonne und Wind ab. Dass immer mehr Piloten flotte Runden abspulten, hatte ebenso einen positiven Effekt auf die Streckenverhältnisse.

Um 13 Uhr Ortszeit führte Remy Gardner vom Superbike-Team Giansanti Racing mit seiner Yamaha R1 die Zeitenliste in 1:43,830 min an. Das war zwar immer noch vier Sekunden langsamer als die Rekorde, am Vormittag lag man aber noch 20 sec zurück.

Kurz vor 14 Uhr lag Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) mit einer 1:42,428 min vorn. Mittlerweile hatten sich bereits 24 Piloten auf ihre Motorräder gesetzt. Innerhalb einer Sekunde zum Türken folgten Gardner, Andrea Locatelli (Yamaha), Xavi Vierge (Honda), Alex Lowes (Bimota), Sam Lowes (Ducati), Michael van der Mark (BMW) und Andrea Iannone (Ducati). Von den angemeldeten Superbike-Stammfahrern glänzten nur die Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Álvaro Bautista noch mit Abwesenheit.

Während unverändert Razgatlioglu führte, robbten sich die Piloten dahinter näher an den BMW-Star heran. Danilo Petrucci (Barni Ducati) folgte bei noch 2,5 Stunden mit nur 0,031 sec Rückstand. Mittlerweile hatte Phillip-Island-Dreifachsieger Bulega die Initiative ergriffen und reihte sich mit einer 1:42,553 min als Dritter ein. Locatelli und Gardner lagen innerhalb 0,4 sec zum Weltmeister.

Auf seinem nächsten Stint legte Razgatlioglu zwei weitere schnelle Runden nach, doch in 1:42,054 min sorgte Bimota-Pilot Alex Lowes 0,3 sec schneller und setzte sich an die Spitze.

Bei noch einer Stunde hatte sich Razgatlioglu auf eine 1:41,418 min gesteigert und führte 0,077 sec vor Gardner. Locatelli und Bulega lagen 0,370 sec und 0,378 sec zurück. Eine halbe Sekunde fehlten den Bimota-Piloten Lowes und Axel Bassani sowie Petrucci.

Eine halbe Stunde vor dem Ende brannte Razgatlioglu in 1:40,543 min eine beeindruckende Rundenzeit in den Asphalt. Damit war der 28-Jährige 0,6 sec schneller als Bulega und fast eine volle Sekunde als Gardner! Zu seinem eigenen Rundenrekord von 1:39,826 aus dem Jahr 2023 mit Yamaha fehlten aber immer noch 0,7 sec.

Es blieb bei der Bestzeit des BMW-Weltmeisters vor Bulega. Als Dritter beendete Andrea Locatelli (Yamaha) vor dem überraschend schnellen Xavi Vierge mit der Honda Fireblade den ersten Testtag. Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben nur bedingte Aussagekraft, weil die Fahrer und Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen und verschiedene Reifentypen einsetzen. Eine Übermacht von Ducati – so wie beim Saisonauftakt in Australien – war aber nicht erkennbar.

Als bester Bimota-Pilot reihte sich Alex Lowes als Siebter ein. Einen soliden Einstand lieferte Augusto Fernández auf dem Yamaha-Superbike ab. Der Spanier, der beim Test und auch am Rennwochenende den verletzten Jonathan Rea ersetzt, ließ sich eine 1:42,373 min als beste Zeit notieren und platzierte sich als 13. damit noch vor Markenkollegen Dominique Aegerter (14.).

Die schnellste Zeit von den anwesenden Supersport-Piloten fuhr Can Öncü mit der neuen Yamaha R9. In 1:44.423 min war der Türke drei Sekunden schneller als Superbike-Rookie Zaqhwan Zaidi (Petronas Honda), der auf Phillip Island an der Qualifikation gescheitert war.