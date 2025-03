Überraschung: Carl Fogarty mit Ducati in der BSB 2026

Mit Ducati feierte Carl Fogarty einst seine größten Erfolge und wurde eine Ikone der Superbike-Weltmeisterschaft. Nun ist der Engländer in der britischen Serie wiedervereint mit dem Werk aus Borgo Panigale.

Vier Superbike-Weltmeisterschaften und 55 Rennen gewann Carl Fogarty mit Ducati, bis ein Sturz in Hockenheim 1999 seine Karriere abrupt beendete. Der mittlerweile 59-Jährige widmete sich anschließend verschiedenen Projekten: Als Petronas-Teamchef, als Teilnehmer der britischen Version von 'Das Dschungelcamp' – und gewann – oder auch als Markenbotschafter von Triumph und der kleinen Motorradschmiede CCM.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der 916 näherten sich Fogarty und Ducati 2019 wieder an und was ‹King Carl› in dieser Woche bekannt gab, dürfte der vorläufige Höhepunkt sein: Fogarty wird beim neuen BSB-Team Advocates als Teamchef fungieren und natürlich wird als Motorrad die Ducati V4R eingesetzt.

«Ich freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren! Ich bin jetzt älter und erfahrener als ich erstmals ein Team leitete», sagte die Superbike-Legende. «Damals hatten wir ein Entwicklungsmotorrad, dieses Mal fahren wir ein bewährtes Bike, das siegfähig ist. Wir wollen sofort durchstarten und von Anfang an Rennen gewinnen können.»

Allerdings hat das Team noch keinen Fahrer unter Vertrag und wird erst im nächsten Jahr in die BSB einsteigen.