Nicolò Bulega (Ducati): «Nicht 100 Prozent glücklich»

Der erste Testtag der Superbike-WM 2025 in Portimão beendete Nicolò Bulega mit einem großen Rückstand auf BMW-Star Toprak Razgatlioglu. Der Ducati-Pilot und WM-Leader hat bisher nicht die beste Abstimmung gefunden.

Weil die Strecke am Vormittag vom nächtlichen Regen nass war, nahm der Portimão-Test erst am Freitagnachmittag Fahrt auf. In 1:40,543 min sorgte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) für eine ansprechende Bestzeit am ersten Testtag. Phillip-Island-Dominator Nicolò Bulega wurde Zweiter – aber mit über 0,6 sec Rückstand!



«Ich bin zufrieden», betonte der Ducati-Werkspilot dennoch. «Wir haben nur einen halben Tag getestet und deshalb nicht allzu viel ausprobiert. Mit unserem Experiment am Set-up war ich nicht komplett zufrieden. Ich habe nicht ans Limit gepusht, weil ich mich mit der Abstimmung nicht komplett wohlfühlte. Am Samstag werden wir dafür eine Lösung suchen.»

Bulega fuhr mit seiner Panigale V4R immerhin 50 Runden. Sein Teamkollege Alvaro Bautista pausierte komplett und wird erst am Samstag testen.

Erstaunlich: Nur wenige Tausendstelsekunden langsamer als Bulega war Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli. Die R1 scheint in Portimão konkurrenzfähiger zu sein als beim Saisonauftakt.



«Wir haben sehr viel probiert und sind viel mit gebrauchten Reifen gefahren», verriet Locatelli. «Insgesamt bin ich mit dem ersten Tag zufrieden, der nur ein halber Tag war. Das Gefühl passt und für das Rennwochenende bin ich zuversichtlich. Wir haben noch einen Testtag, aber es scheint alles einwandfrei zu funktionieren, das ist wichtig.»