Axel Bassani (Bimota) voller Zweifel für Portimão

Axel Bassani ist überaus skeptisch, was seine Konkurrenzfähigkeit in Portimao betrifft

Nach dem Superbike-Test in Portimão ist Axel Bassani für das Rennwochenende an der Algarve skeptisch. Der Italiener hofft auf einen Geniestreich seines Bimota-Teams bei der Abstimmung der KB998.

Die Stimmung der beiden Bimota-Piloten in der Superbike-WM 2025 könnte vor dem zweiten Saisonevent unterschiedlicher nicht sein. Während Alex Lowes zuversichtlich für die Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão gestimmt ist, besteht bei Teamkollegen Axel Bassani eine große Portion Skepsis.

Denn der Italiener weiß: Die meisten Teams nahmen mit ihren Einsatzfahrern am Test teil und haben sich auf das Rennwochenende vorbereitet. Er selbst kam bei der Abstimmung der KB998 für die anspruchsvolle portugiesische Piste jedoch nicht weiter.

«Nach dem Test weiß ich nicht, was Portimão betrifft. Ich hatte kein wirklich gutes Gefühl und fühlte mich nicht schnell, also bin ich mir nicht sicher, was wir vom Rennwochenende erwarten können», grübelte der 25-Jährige aus Feltre. «Sicher haben wir einige Daten gesammelt, mit denen wir versuchen können, die Motorradabstimmung zu verbessern. Das Team und ich müssen daran arbeiten, die beste Lösung auf die Strecke zu bringen. Wie immer werden wir unser Bestes geben.»

Dabei war Bassani nach der Bimota-Premiere auf Phillip Island noch guter Stimmung.

«Unser Saisonstart in Australien war wirklich ziemlich gut – in jedem Rennen innerhalb der Top-10», bestätigte der WM-Zehnte. «Zum ersten Mal auf einer Strecke mit diesem neuen Motorrad denke ich, dass wir positiv und glücklich darüber sein müssen.»