Rea-Ersatz O’Halloran (Yamaha): «Muss aufholen»

In Portimão wird Jonathan Rea von Jason O’Halloran ersetzt. Obwohl der Australier keine Erfahrung mit der Yamaha R1 im Trimm der Superbike-WM hat, wird er eine zentrale Rolle im Entwicklungsprogramm einnehmen.

Eigentlich war Augusto Fernandez als Ersatz für den verletzten Jonathan Rea im Pata Maxus Yamaha-Werksteam vorgesehen, aber nach dem Portimão-Test wurde der Spanier in der MotoGP als Vertreter von Miguel Oliveira benötigt. So kommt Jason O’Halloran die schwierige Aufgabe zu, am kommenden Wochenende ohne jegliche Vorbereitung die R1 des Nordiren zu übernehmen.

Der Australier verbrachte die meiste Zeit seiner langen Karriere in der BSB und dockte für 2025 beim Yamaha Austria Racing Team in der Endurance-WM an. Über Erfahrung mit der Yamaha R1 und Portimão verfügt er bisher nur aus der britischen Serie.



«Das letzte Mal, dass ich in Portimão gefahren bin, war bei einem BSB-Test 2019 – mir hat die Strecke damals Spaß gemacht und war recht gut gefahren», erinnert sich der 37-Jährige. «Sicherlich wird dieses Wochenende eine große Lernkurve sein: Das erste Mal auf der Yamaha R1 im Trimm der Superbike-WM und dazu das erste Mal seit langer Zeit wieder auf der Strecke.»

O’Halloran weiß, dass sein Rückstand auf die meisten seiner Gegner gewaltig ist. Als zukünftiger Testfahrer für das Superbike-Projekt ist er dennoch erste Wahl, um den Nordiren zu vertreten.



«Offensichtlich haben die meisten Jungs aus der Meisterschaft dort kürzlich getestet und wir werden aufholen müssen. Aber das Wichtigste für uns an diesem Wochenende ist, Spaß zu haben, das Motorrad zu verstehen und so viel Wissen und Erfahrung wie möglich zu sammeln, um bei Yamahas zukünftigem Testprogramm zu helfen», erklärte der Haudegen. «Ich freue mich darauf, loszulegen. Es ist der Beginn von ein paar arbeitsreichen Wochen für mich, aber es ist eine große Freude, mit Pata Maxus Yamaha in Portimão zu sein.»

Übrigens: O’Halloran stammt wie Superbike-Legende Troy Corser aus Wollongong in New South Wales.