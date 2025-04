Was man über die Superbike-Party in Assen wissen muss 07.04.2025 - 14:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Superbike-Party in Assen steigt am kommenden Wochenende

Am kommenden Wochenende steht mit dem Meeting in Assen ein Klassiker im Kalender der Superbike-WM 2025 an. Die Rennen auf dem TT Circuit sind regelmäßig spannend und umkämpft.