SBK-Rookie Zaqhwan Zaidi macht langsame Fortschritte

Ohne jegliche Vorbereitung wurde Zaqhwan Zaidi auf Phillip Island ins kalte Wasser geschmissen und verpasste die Qualifikation. Beim Superbike-Meeting in Portimão machte der Petronas-Honda-Pilot positive Fortschritte.

Weniger vorbereitet als Zaqhwan Zaidi konnte ein Rookie nicht sein. Als der Malaysier für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2025 auf Phillip Island eintraf, hatte er keinen einzigen Test mit der Petronas Honda absolviert und kannte kein Mitglied seiner Crew.

Zaqhwan Zaidi wurde erst am 10. Januar von Midori Moriwaki als Teamkollege von Tarran Mackenzie bestätigt. Seine Teilnahme an den Tests in Jerez und Portimão scheiterten jedoch am fehlenden Visum, aus dem gleichen Grund traf er mit Verspätung beim offiziellen Dorna-Test in Australien ein und verpasste den ersten Tag. Tag 2 war nach einem Sturz auf der ersten Runde mit der CBR1000RR-R ebenso für die Katz. Dass der 29-Jährige auf Phillip Island an der Qualifikationshürde von 105 Prozent scheiterte, war keine Überraschung.

Der Portimão-Test Mitte März half dem Malaysier, einen Zugang zur Fireblade im Trimm der Superbike-WM zu finden. Und am Rennwochenende gelang Zaidi schon am Freitag die Qualifikation für die Rennen – als Letzter und mit nur 0,2 sec denkbar knapp.



«Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir machen. Ich konnte mich von Training zu Training verbessern, und wenn wir unseren aktuellen Stand mit dem der ersten Runde vergleichen, ist klar, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen», sagte der Honda-Pilot erleichtert. «Generell haben wir uns schon sehr verbessert. Das Gefühl ist da, wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen. Leider bin ich im ersten Rennen gestürzt, aber davor konnte ich ein konstantes Tempo fahren.»

Zaidi fuhr seine schnellste Runde nicht etwa im Qualifying, sondern im Superpole-Race. Das zeigt, dass er immer noch am Anfang steht.



«Ich kann sagen, dass wir im Laufe des Wochenendes gute Fortschritte gemacht haben. Ich fange an, das Motorrad besser zu verstehen, aber es ist nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen, mit einem neuen Motorrad, den Reifen, der Strecke und allem anderen», erklärte Zaidi. «Ich weiß natürlich, dass ich mich steigern muss, aber wenn wir uns weiter anstrengen und konzentriert bleiben, können wir in Assen noch mehr erreichen.»