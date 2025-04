Sam Lowes (Ducati) nach Portimão: «Positive Zeichen» 04.04.2025 - 07:37 Von Kay Hettich

© Marc VDS Sam Lowes in Portimao

Zum ersten Mal bestritt Sam Lowes in der Superbike-WM 2025 ein Rennwochenende in Portimão. Obwohl der Marc VDS Ducati-Pilot im ersten Lauf stürzte und auch sonst in Australien erfolgreicher war, zeigte er sich zufrieden.