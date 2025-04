Drei Stürze: Alex Lowes wollte es zumindest versuchen

Bimota-Pilot Alex Lowes leistete sich beim Superbike-Meeting in Portimão drei Stürze zum ungünstigsten Zeitpunkt. Dass er volles Risiko ging, war nachvollziehbar.

Alex Lowes hatte intensiv an seiner ausgeprägten Sturzneigung gearbeitet und konnte auch dank seiner Konstanz 2024 – die letzte Saison mit Kawasaki – als WM-Vierter beenden. Die Bilanz in der Superbike-WM 2025 sieht nach zwei Meetings weniger erfreulich aus.

Erwies sich der Bimota-Pilot auf Phillip Island noch als sattelfest, leistete er sich am vergangenen Wochenende in Portimão gleich drei Stürze. Dass diese Ausrutscher in der Superpole sowie in den langen Rennen passierten, war dabei besonders unglücklich. Denn weil er im Qualifying keine gezeitete Runde zustande brachte, musste der 34-Jährige in allen drei Rennen als Letzter starten – einstellige Ergebnisse waren schon von daher kaum zu erreichen. Durch Stürze in beiden Hauptrennen und Platz 13 im Superpole-Race holte Lowes aber nicht einmal einen WM-Punkt.

«Wir hatten die Front des Motorrads verändert und ich fühle mich besser damit, aber vielleicht verstand ich es nicht so gut», erklärte Lowes sein Missgeschick. «In der Superpole hatte ich Pech, denn ich kam wieder auf die Strecke und fuhr eine Top-5-Rundenzeit, aber dann wurde sie wegen einer gelben Flagge gestrichen. Wir starteten aus der letzten Reihe und kam recht gut durch – ich überholte 13 Gegner und fühlte mich gut. Ich war gerade an Andrea Iannone vorbei und war in Kurve 1 vielleicht etwas spät dran.»

Übrigens: Als Sechster im Warm-up bewies der Bimota-Pilot, dass sein Speed gut genug für starke Ergebnisse war.

«Im letzten Rennen konnte ich vor dem Abbruch wieder einige Positionen gutmachen. Wir haben während der kurzen Unterbrechung die Abstimmung der Front erneut geändert», schilderte Lowes vom Sonntag. «In der ersten Runde nach dem Neustart war ich im Rennmodus und kam an Aegerter und Montella vorbei. Am Scheitelpunkt von Kurve 12 klappte das Vorderrad ein, was ich nicht wirklich erwartet hatte.»

Ursache allen Übels war letztlich die Startposition. «Manchmal passt die Strafe nicht zum Vergehen», äußerte der Engländer leise Kritik. «Meine Pace war eigentlich recht gut und ich bin auch ordentlich gefahren. Ich wollte aber nicht einfach hinter der Gruppe herfahren und den Startplatz als Ausrede benutzen. Ich habe alles versucht, um Positionen gutzumachen, und das war offensichtlich zu hart.»