Superbike-WM in Assen: Tickets zum Schnäppchenpreis 03.04.2025 - 13:47 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose In einer Woche geht es in Assen los

Neben Most in Tschechien ist der Superbike-Lauf in Assen vom 11. bis 13. April für Fans aus Deutschland am besten erreichbar. Für Kurzentschlossene sind Tickets weiterhin verfügbar, und das zu fairen Preisen.