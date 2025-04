Alvaro Bautista: «Einfacher zu weinen, zu bestrafen»

Um in der Superbike-WM erfolgreich zu sein, müssen die Hersteller und Fahrer mit der Balance-Regel klarkommen. Der zweifache Champion Alvaro Bautista will sich nach Jahren des Aufregens darüber keinen Kopf mehr machen.

Seit 2018 gibt es in der seriennahen Weltmeisterschaft eine komplexe Balance-Regel. Diese soll für ausgeglichene Performance der Motorräder sorgen und außerdem dazu beitragen, dass technisch ins Hintertreffen geratene Hersteller nicht alle paar Jahre neue und kostspielige Homologationsmodelle bringen müssen, um sich zu verbessern.

Zuerst wurde eine Maximaldrehzahl pro Hersteller eingeführt, die bis zur laufenden Saison regelmäßig für Diskussionen sorgte. 2025 wurde dieses Balanceinstrument von der Kraftstoffflusskontrolle abgelöst.



Jetzt darf jeder Hersteller seine Motoren so hoch drehen lassen wie er möchte, als maximale Spritmenge durften in den ersten beiden Saisonevents aber nur noch 47 kg/h fließen. Vor den Rennen in Assen an diesem Wochenende wurde dieser Wert für die dominanten Hersteller Ducati und BMW um 0,5 kg nach unten korrigiert.

2024 wurde ein Mindestgewicht für die Kombination aus Fahrer und Motorrad eingeführt. Eine Regel, die nur das Leichtgewicht Alvaro Bautista aus dem Aruba-Ducati-Werksteam betrifft, der 2022 und 2023 Champion wurde, und jetzt einige Kilogramm zuladen muss.



Ein halbes Jahr lang regte sich der inzwischen 40-Jährige über diese Vorschrift bei jeder Gelegenheit auf, dann änderte er seine Strategie. Als sich Bautista seinem Schicksal ergab und daran arbeitete, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, verbesserte er sich, gewann vier Rennen, stand 18 Mal auf dem Podium und wurde WM-Dritter.

So handhabt er es auch mit der jüngsten Anpassung der Spritmenge für Ducati. «Ich bin so müde, über Strafen oder Einschränkungen zu reden», stöhnte der Spanier beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wir sind hier in einer Weltmeisterschaft und du musst so schnell wie möglich fahren. Ich will nicht mehr über diese Regeln sprechen. Für mich sieht es so aus, als wäre es einfacher zu weinen und die anderen zu bestrafen, anstatt zu arbeiten, sich zu verbessern und schneller zu werden.»

«Ich spreche nicht nur für Ducati oder BMW», betonte Bautista. «In der Vergangenheit wurde Jonathan Rea bestraft. Okay, unsere Motorräder sind Ableger der Serienmaschinen, aber ich halte diese Regeln nicht für gut. Das ist, als würdest du im Fußball Messi sagen, er dürfe nur noch auf einem Bein spielen, weil er zu viele Tore schießt. Aber die Regeln sind so, ich mache mir deswegen keinen Kopf mehr. Ich bin auch in keiner so starken Position, dass ich etwas sagen oder ändern könnte. Also ist es besser, wenn ich den Kopf einziehe und bestmöglich arbeite. Ich muss das Maximum aus meinem Bike herausholen.»